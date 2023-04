Méndez, crítico por este momento de Unión: "Nos faltó inteligencia para manejar el partido"

"Nos pusimos en ventaja rápido al comienzo del complemento. El segundo tiempo no fue bueno . Cuando uno se pone arriba en el inicio, es decisivo sostenerlo y nos empataron rápido. Esto tiene que ser una lección. Para todos, ni hablar para nosotros como responsables. No supimos leer el partido. Estuvimos imprecisos y el rival nos llevó por delante con ímpetu y las última pelotas no debimos dejarlas jugar. Un costo para corregir . Tenemos que salir de esto y se hace trabajando. Ahora se viene una semana larga para prepara el partido contra Lanús y sigo pensando lo mismo y creyendo en el equipo. Quiero ganar como todos, pero a mí no me cambia sobre lo que pienso este resultado", comenzó diciendo a los medios, entre los que estuvo UNO Santa Fe.

Uno de los detalles en la previa fue el cambio de arquero y el Gallego lo explicó: "Lo habíamos acordado de ante mano. Que los quería evaluar y luego tomaremos una decisión al respecto".

Indefectiblemente, retornó al pobre presente, donde claramente se nota el bajón ante el mínimo golpe: "No me sorprende y debemos trabajarlo. Por algo estamos en esta posición y los responsables ahora somos nosotros y listo. Terminamos muy cansados y cuesta pensar cuando eso pasa, hay que estar más atentos que nunca. Sentimos el gol del empate y nos costó volver al partido, pese a que tuvimos situaciones. Ellos lo aprovecharon mejor que nosotros".

" Por dentro estoy recontra caliente, pero hay que saber perder. Los chicos dejaron todo, no jugamos bien, pero no hay nada que reclamar sobre la actitud, porque dieron todo. Si bien uno podía haber cerrado el partido con un cambio defensivo, había que jugar a ganar, porque no podemos especular ante la situación en la que estamos. Son suposiciones que no valen. No supimos leer el partido. Los minutos posteriores al gol son cruciales. Estamos pagando caro las desatenciones. Sobre todo lo que pasó en este partido, soy el principal responsable. El fútbol es una cuestión de decisión y lo iremos a buscar. Estoy seguro que saldremos de esto. Ahora tendremos una semana más larga para trabajar. El empate no nos servía, porque necesitamos ganar imperiosamente. Ellos tuvieron más pegada que nosotros y fueron efectivos en la última", remarcó el técnico.

Pero no quedó ahí: "Cuando uno nota cansancio hay que mover el banco. Pero cuento con todos y para mí no hay titulares ni suplentes. Por la situación en la que estamos, nadie tiene el puesto asegurado. Entonces, no creo que haya distancia entre los que entran y los que salen".

Respecto a la condición física de Rayo González, dijo: "Tomás venía con un golpe del otro día y quedó limitado. Me preocupa ahora que se levanten rápido. Si bien tiene que dolor como toda derrota, nos tenemos que recuperar rápido. El partido ante Lanús se empieza a ganar desde el lunes con el trabajo"

"Es un poco de todo. Tuvimos situaciones para resolverlo mejor, pero erramos el pase o en rematar cuando hay que tocar. Son cosas que debemos analizar. Los jugadores dejaron todo, porque uno va al vestuario y los nota golpeados y cansados. No tengo nada que reclamarles sobre lo que dejaron. Nos faltó inteligencia para manejar el partido y el último pase. Hay que trabajar mucho", finalizó.