"Méndez es un técnico que está presente en todo momento"

Méndez: "No es el fútbol que más me gusta, pero es lo que nos toca hoy"

En esa oportunidad, Paz se desempeñó como lateral derecho, fue amonestado y completó los 90'. Sin embargo, debió pasar un año para que vuelva a jugar. En diálogo con Radio Gol 96.7, el defensor rojiblanco habló de este grato presente que le toca vivir, como así también del Gallego Méndez y de los compañeros que lo aconsejan.

"Tratando de disfrutar el momento con tranquilidad. Me costó los primeros partidos, pero estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible para ayudar al grupo. El día con Central Córdoba fue como un re-debut, mi familia pudo ir a la cancha, así que fue muy especial", comenzó contando.

En cuanto a su llegada al club y el puesto en el que más cómodo se siente dijo: "Unión me vio cuando tenía 13 años en un Torneo. Gracias a Dios me fue bien en ese torneo y el que me vio fue Facundo Rojas que en ese momento era técnico de la categoría 2022. No tengo preferencia de puesto, donde me pongan juego".

"El Mugre (Corvalán) siempre me aconseja y me habla, Gordillo también y él es muy importante para mí. Con Jero (Domina) no tomamos dimensión todavía de lo rápido que nos están pasando las cosas, pero tratando de disfrutar siempre. A todos estoy agradecido, se trata de aprender algo de cada entrenador que te toque", aseguró Paz.

En cuanto a la influencia del entrenador, opinó: "El Gallego (Méndez) es una persona que está presente, encima del jugador en todo momento. Creo que eso es importante para nosotros y más para alguien que está comenzando. Los dos triunfos de visitante ayudaron mucho también para la confianza del equipo contra Gimnasia. El funcionamiento se da en base a lo que rescatamos las dos fechas de visitante".