Meynier: "Quiero poder asentarme en la Primera de Unión"

Más adelante admitió que "firmé mi primer contrato semanas atrás. Mucha felicidad, me acordé de todos los viajes desde Paraná, lo hago desde los 8 años, recién este año me instalé, en una práctica me dijeron, no lloré pero me llené de felicidad".

En un momento de satisfacción, el atacante soslayó que "le agradezco a mi familia que están presentes siempre, que me apoyaron desde el minuto inicial, están pendientes, ahora con la firma estoy un poco más tranquilo. Tuve bastante técnicos, Juan De Olivera, Cáceres un técnico de Paraná y Tato Mosset. En Primera de Liga lo tuve a Jorge Mauri".

En otro tramo de la charla subrayó que "arranqué como volante y un mérito lo tiene Diego Velázquez, en octava me puso de delantero una práctica, me fue bien, se merece un reconocimiento".

Cuando le tocó recordar su llegada al plantel superior, dijo que "en tres partidos seguidos hice goles en Reserva, después de aquel partido con los tres goles me subieron a Primera División. Me gusta jugar acompañado con un delantero más. Jugué con delanteros que se mueven, me es indistinto".

En la parte final, mirando el 2024, se atrevió a expresar que "quiero asentarme en la Primera de Unión y tener más minutos, depende de mí, de un trabajo constante y mucho sacrificio".