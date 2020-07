Bottinelli: "Uno quiere saber cuándo se van a comunicar"

Jonathan Bottinelli dejó de ser jugador de Unión dado que su contrato finalizó el 30 de junio. En consecuencia, el marcador central aguarda novedades para conocer su futuro. Su deseo es quedarse, pero trascendió que no sería prioridad para el entrenador Juan Manuel Azconzába.

A partir de ese dato, surgió el interrogante respecto a si Bottinelli continuará o no en Unión. En las últimas horas el experimentado defensor charló con Unión en tu Dial por Sol 91.5 y se refirió a su situación. Allí volvió a ratificar sus ganas de seguir, pero también reconoció que continúa sin tener contacto con la dirigencia.

"Yo ya lo dije en varios lugares y lo vuelvo a repetir. Zuccarelli habló con mi representante diciendo que todavía no habían cerrado el entrenador, y que estaban esperando ese tema para ocuparse de otros temas. Yo estoy muy a gusto en Santa Fe y en el club, la gente me demuestra un cariño enorme dia a dia. Uno quiere sentirse como yo me siento en Unión. Pero después hay otras cosas para sentarse a analizar", comenzó diciendo.

LEER MÁS: Azconzábal, ¿llamó a un referente y emblema de Colón?

Para luego agregar: "Siempre se habla de la parte de números, es lo que más le llama la atención a todos. No es solo el sueldo, hay que ver el tiempo de contrato, cuál es el objetivo del club, a lo que apunta. En consecuencia hay un montón de cosas para analizar. Hay que ver también la decisión del entrenador. A la hora de cerrar un contrato hay mucho para analizar. En cuanto a números todos hablan y todos creen saber si es mucho o poco el salario de un jugador de fútbol".

Y sobre la cuestión contractual expresó: "Uno está en el medio. Pero la verdad que la situación de que le hayan comunicado a uno y a mí nada, y que estemos a la expectativa, no me cambia en nada. Uno quiere saber cuando se van a comunicar para comenzar la negociación".

A la hora de destacar lo que se logró en el club opinó: "Creo que hemos puesto la vara muy alta, lo hemos hecho cotizar muy alto a Unión. Por lo cual hay que ver cuáles son las expectativas para continuar. Hemos logrado grandes cosas y se pueden lograr muchos más, pero todo dependerá de la continuidad deportiva que el club quiera".

LEER MÁS: Moyano aguarda novedades en relación a su futuro

Respecto al prolongado parate y cómo lo puede afectar contó: "La verdad que cada vez esta situación se hace más difícil, más dura. No me gusta estar atravesando este momento y la gente está sufriendo mucho el encierro. En mi caso me gusta entrenar y el día que no juegue más voy a seguir entrenando porque lo adopté como un estilo de vida. En consecuencia no tengo miedo, temores ni ningún tipo de duda en cómo voy a regresar a entrenar y cómo va a ser la puesta a punto".

En cuanto a lo que viene indicó: "Hoy seguro será el último día zoom de muchos jugadores. El jueves habrá siete u ocho jugadores menos. Hay un montón de cosas que todavía estan dando vueltas y que no salen a la luz. Por eso, yo sigo firme en la postura de que tiene que haber descensos para hacer una liga competitiva".

image.png

"Se presenta esta situación de que muchos jugadores se van a quedar sin contrato en medio de una pandemia. En una situación normal te la podes rebuscar, pero en este momento estamos prácticamente indefensos. Los jugadores del Ascenso son los que más problemas tienen. La verdad que es algo anormal y por eso tratamos de aportar ideas intentando llegar a una conclusión", manifestó.

Por último cuando lo consultaron por algún plazo para que se defina su situación, Bottinelli respondió: "Yo creo que forma parte de la situación que atraviesa el fútbol argentino. Está todo bastante parado, no hay muchas contrataciones ni contratos que se estén arreglando en este tiempo".