El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

Mateo Del Blanco se afianzó como lateral izquierdo y, además de liderar las asistencias en Unión, es el máximo creador de opciones de gol en el Clausura. ¡Mirá!

En un torneo donde cada detalle cuenta y cada jugada puede marcar la diferencia, Mateo Del Blanco se está convirtiendo en una de las revelaciones del Clausura . Tras siete fechas disputadas, el zurdo de Unión no solo se afianzó como titular en un nuevo rol, sino que además es el que más chances creó en el torneo: 24 en total.

El dato cobra aún más relevancia si se observa la distancia con quienes lo escoltan en ese rubro: Matko Miljevic (Huracán) y Éver Banega (Newell's), ambos con 17 oportunidades creadas. Esa diferencia marca el impacto de Mini no solo en el funcionamiento de Unión, sino también a nivel general en el certamen.

Los jugadores con más chances creadas en el Clausura 2025:



Mateo Del Blanco [24]

Matko Miljevic [17]

— FutbolScan (@futbolscan) September 2, 2025

A esto se suma que Del Blanco es el máximo asistidor tatengue, con cuatro pases-gol en su cuenta personal, ubicándose también entre los mejores del torneo en ese rubro.

De volante a lateral: una reinvención que le sienta bien en Unión

Formado como volante, Del Blanco hoy ocupa con firmeza el lateral izquierdo. Su reconversión táctica no solo fue eficaz, sino que potenció su influencia ofensiva: llega con frecuencia al fondo, combina con precisión y tiene visión para asistir. Su zurda, cada vez más determinante, se transformó en uno de los principales argumentos de Unión para generar peligro.

En un Clausura donde el equipo de Santa Fe busca despegar definitivamente de la zona baja y empezar a pelear arriba en la Zona A, la figura de Del Blanco se alza como una de las grandes certezas. Por rendimiento, proyección y madurez, se ganó un lugar entre los destacados del fútbol argentino en este segundo semestre.