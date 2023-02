Momentos decisivos en Unión para saber si sigue Munúa

Los malos resultados lo pusieron en la cuerda floja. En consecuencia, l a continuidad de Gustavo Munúa al frente del plantel de Unión, está en duda. Nadie puede asegurar si el entrenador uruguayo seguirá en el club, no solo ante un mal resultado ante Estudiantes, sino que se especula con que por estas horas se puede resolver su futuro. De hecho, este lunes por la noche se reunieron los dirigentes encabezados por el presidente Luis Spahn y la secretaría técnica. Luego del cónclave se definirá la situación del entrenador.

Está claro que el DT ya no cuenta con el respaldo de la dirigencia y se sabe que ya no tiene más diálogo con la secretaría técnica. En conclusión, puertas adentro, las cosas no están bien y la confianza en Munúa se fue perdiendo. Y es por eso que si bien firmó su nuevo contrato hace unos días, es factible que el mismo se termine rescindiendo.