El volante central, que no pudo estar presente en el último partido ante Tigre, trazó un balance de lo vivido en diálogo con La Central Deportivo (Cadena 3 FM 101.7).

"Fue uno de mis mejores años. Cierro un 2023 más que positivo y estoy muy contento por todas las cosas que me sucedieron", apuntó de movida.

Para luego recordar: "El partido contra Tigre era muy difícil de jugar, pero estuvimos a la altura. A lo largo de todo el año fue importante hacernos fuertes en el 15 de Abril, eso fue un plus para todo el equipo".

En referencia a lo que le faltó al Tate para no sufrir tanto, Mosqueira consideró que "si bien hicimos buenos partidos y muchas veces nos fuimos con las manos vacías, creo que nos faltó hacernos fuertes de visitante, algo que buscaremos cambiar el año que viene".

LEER MÁS: Unión le hizo una oferta a Galíndez, arquero de Ecuador

El joven mediocampista no dudó en afirmar que "Unión tiene una estructura en inferiores que te hace sentir que jugas en Primera División. La roja que me sacaron contra Belgrano fue muy injusta. Nosotros fuimos a ganar ese partido y no se nos dio, pero lo logramos con Tigre para cumplir el objetivo".

En otro tramo de la charla subrayó que "jugué muy poco en Reserva pero estuve y estoy fuerte para hacerlo en Primera. Para nosotros Kily (González) es importante. Nos da siempre mucha confianza y todos aprendemos de él".

Antes de su despedida admitió que "tengo contrato hasta diciembre de 2025. Es importante que el equipo se refuerce con las llegadas de Pittón y Gamba. Me siento con mucha confianza pero se que hay competencia y el entrenador decidirá después el equipo que arma. Queremos ser protagonistas en 2024".