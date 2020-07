Moyano: "Con mi familia estamos alegres de continuar"

Unión comenzó a armar el plantel que bajo el comando de Juan Manuel Azconzábal, afrontará los diversos desafíos que se le planteen en el camino después de la pandemia.

El primer movimiento importante de la dirigencia fue ratificar por los próximos 18 meses la continuidad del arquero Sebastián Moyano. El anuncio lo dio el propio golero en las redes sociales el domingo por la tarde.

Moyano charló por radio Sol 91.5 para compartir sus sensaciones después de ratificar que seguirá custodiando los tres palos rojiblancos. En el inició reconoció que "hablé con mi representante y me contó que estaba todo acordado. Contento porque seguiré ligado a esta institución un tiempo más. Estaba tranquilo, las veces que hablé con mi representante me dijo que tuviera paciencia y que había que esperar. Estamos viviendo momentos complicados, para la institución, para nosotros, esperar y todo llegó a buen puerto".

Más adelante, expresó que "mi continuidad será por 18 meses, a uno lo pone contento sobre todo atrás del jugador hay una familia, este último tiempo los estuve cambiando de una ciudad a otra. Eso es importante que tenga esa continuidad en el colegio, mi señora en la ciudad. Te deja tranquilo y te compromete para seguir entrenando y tratando de mejorar y llevar a Unión a cumplir los objetivos".

Sebastián Moyano.jpg Sebastián Moyano fue uno de los pilares de Unión la última temporada.

Cuando debió detallar cómo vive este presente difícil, a la distancia, tratando de no perder el ritmo, el mendocino no dudó en afirmar que "tanto a mi como a todos se nos complicó entrenar, nos tuvimos que acostumbrar a hacerlo virtualmente, los espacios para algunos no eran los indicados, por suerte Hugo (Díaz) nos armó un plan y vía zoom fuimos trabajando, unos genios los profes. Se adaptaron ellos a las necesidades de los jugadores, pudimos mantenernos en contacto para seguir de la mejor manera en lo físico".

Moyano siempre, a pesar de otras ofertas, intentó hacer fuerza desde su lado para continuar en Unión. Así lo ratificó al expresar que "estaba ilusionado con seguir, lo hablé con Christian (Bragarnik), a veces en el fútbol no sabes lo que puede pasar. Me tocó vivir en otro club una situación parecedia, por otras cosas no pude continuar. Sabía entonces que tenía que ser paciente y estar enfocado en entrenar como se puede ahora para volvernos a encontrar en el predio, que lo necesitamos bastante".

Antes de su despedida, le dejó un mensaje a los hinchas de Unión, al afirmar que "espero que estén contentos, de mi parte y mi familia estamos alegres de poder continuar, queda comprometerme y seguir trabajando para ayudar al club a cumplir los objetivos que se va planteando, la gente que sea paciente, porque lo que estamos viviendo es complicado, ya falta menos para encontrarnos en el 15 de Abril".