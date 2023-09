Moyano: "En Unión estamos convencidos que este es el camino"

Sebastián Moyano valoró el punto que logró Unión en el Coloso Marcelo Bielsa ante Newell's y reveló: "No pudimos plasmar lo que queríamos".

Sebastián Moyano, quien tuvo tres participaciones clave, fue uno de los jugadores que analizó el empate de Unión ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, y comenzó diciendo: "No pudimos plasmar lo que queríamos desde entrada. No creo que nos hayan superado tanto, pero sí nos generaron algunas ocasiones claras. Nos vamos un poco con bronca en el sentido de que veníamos a hacer un partido y no lo pudimos plasmar en la cancha. Pero también somos conscientes de que muchos equipos no se llevan los tres puntos acá".

"Hubiera sido lindo llevarnos la victoria, pero por cómo se dio el partido el punto sirve. Ahora tenemos que aprovechar el jueves la localía para sumar de a tres. Creo que para mejorar tenemos que tratar de que no nos pase lo de arrancar perdiendo. No tenemos que estar siempre debajo en el marcador. Pero también es verdad que, hace un tiempo, esta clase de partidos los perdíamos o nos quedamos con las manos vacías. Entonces, también hemos crecido un poco. Nos queda un montón por mejorar para que no nos pase sobre todo eso de siempre estar debajo en el marcador", agregó Sebastián Moyano tras el empate de Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.

En cuanto a cuál fue su intervención más difícil en el partido, Moyano destacó: "Para mí la de Martino en el primer tiempo porque estaba un poco tapado. Y cuando la veo tenía poco tiempo para reaccionar, pero también la del segundo tiempo fue difícil, sobre todo porque también terminaba el partido, pero por suerte pude ayudar a mis compañeros y ahora tenemos que aprovechar el jueves que jugamos de local para sumar de a tres",

NOB-Unión.jpg Télam

Cuando se le hizo referencia a las complicaciones que tuvo Unión para salir jugando desde abajo, Moyano indicó: "Veníamos trabajándolo hace bastante, también es un arma para atacar, arriesgar un poco. Creo que la mayoría de los equipos lo hacen. Pero hoy no estuvimos finos, creo que nos faltó un poco de precisión en la salida. No estuvimos finos, sobre todo en los pases para darle un ventaja al compañero, entonces se nos complicó. Creo que este es el camino, necesitamos seguir mejorando. Necesitamos seguir sumando, sobre todo, y como dije recién, el jueves trataremos de dejar los tres puntos en casa".

También analizó su intervención en el gol de Jorge Recalde, y reveló: "Lo hablé con el entrenador arquero, la poca distancia, la reacción, y bueno, por ahí te quedaba un gusto amargo porque te termina rozando en la mano y no la podés sacar, pero bueno, también es muy meritorio el cabezazo del rival y por suerte pudimos empatarlo y llevarnos un punto para Santa Fe".

"Uno siempre quiere ayudar a los compañeros, trabaja para eso, pero la verdad que, por suerte en los últimos partidos venía teniendo poco trabajo y eso es mérito también de todos los compañeros a la hora de defender. Hoy capaz que me toco trabajar un poquito más de lo normal, pero uno siempre está con la confianza, sobre todo desde los compañeros, para este tipo de partidos, como para ayudarlos cuando se puede. Y también hay veces que la pelota entra y tener las desgracias de que como venía pasando en una llegada terminan compitiendo. Tampoco me gusta que me tengan que revolcar tanto. Hay muchas cosas para mejorar, esperemos preparar bien el partido para el jueves para dejar los tres puntos a casa", agregó Sebastián Moyano sobre su actuación en Rosario.

Más adelante, Moyano indicó: "Nos preparamos bastante para este partido, veníamos con mucha confianza, era un desafío muy grande porque como dije recién, no muchos equipos se llevan los tres puntos acá y bueno, un poquito de bronca porque no pudimos hacer las cosas como queríamos. Después cuando uno ve la estadística, hace bastante tiempo que Newell's no pierde el local, que normalmente lo supera ampliamente al rival y hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando para sumar muchos puntos".