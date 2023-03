Munúa insiste: "Unión es competitivo y se ganó el respeto de todos"

Gustavo Munúa no quedó conforme con el resultado final, pero si con la tarea que llevaron a la práctica sus pupilos. Indudablemente el empate de Unión en Rosario ante Central no era lo que imaginaba después de semejante desgaste realizado.

Ni bien pisó la sala de conferencias, no dudó en decir que "lo vi bien al equipo, si repasamos la paridad del partido, el desgaste, lo rompemos en los minutos del segundo tiempo, tuvimos las mejores posibilidades. Hicimos mucho esfuerzo, terminamos de gran manera, con Aued que no solo corre sino que está bien ubicado. Junto a Gordillo hicieron un gran partido, el mediocampo fue de un nivel muy alto".

Más adelante subrayó que "nos vamos con la sensación que dentro de un partido equilibrado, hicimos un buen partido táctico, tuvo continuidad sin y con balón, atacamos por dentro y fuera, buenas situaciones de gol, no pudimos rematar el partido, no quiso entrar. Hay que seguir afinando, es verdad que tenemos muchos partidos de este estilo, hay que seguir insistiendo para intentar concretar más las situaciones que tenemos".

Cuando le preguntaron por las salidas de Machuca y Cañete, el DT de Unión expresó: "Traían un buen desgaste, los dos hicieron un gran esfuerzo, tuvimos posibilidades con ellos en cancha, Junior aguanta la pelota, buenas piernas en el medio, con Castrillón buscamos lo mismo por la banda, nunca resignamos la velocidad que tiene el equipo. Lo hablaremos internamente, no hay ningún problema".

Y en referencia a ponerlo a Luna Diale nuevamente como titular, dijo que "cambiamos un poquito la característica de un jugador de arriba, en este partido queríamos tener juego interior, abrir a los extremos y darle más profundidad, con Gordillo, Aued, Luna Diale y Cañete, tener buen juego interior. Las jugadas de gol salieron de sus pies".

El defensor Franco Calderón no concentró y el orientador rojiblanco se encargó de aclarar que "es un golpe que tuvo en la semana, no es nada importante pero si un dolor que no lo dejaba caminar, después del partido se puede analizar de diferentes manera. La gente de Central empuja mucho, lo tuvimos mucho en la zona media, más allá de algún forcejeo o segunda pelota, el equipo estuvo muy bien. En el tramo final fuimos mejores".

Con Racing en el horizonte, Munúa apuntó: "Estamos enfocados en trabajar, seguir creciendo, se está viendo eso, cambio de jugadores, los nuevos se están acoplando, después hay situaciones de cómo se quieren vender, estoy por fuera de eso. Confío mucho en mis jugadores, es un proceso de renovación normal. Unión es competitivo y se ganó el respeto de todos. Algunos llegaron y se están terminando de formar acá. Hay que intentar lograr un resultado positivo en casa que es muy importante, el rival que viene es difícil pero lo vamos a intentar".