Nery Leyes ya trabaja en Unión mientras hace la cuarentena

Unión sigue adelante con la preparación física en el predio Casasol y el dato saliente es que desde el lunes está una de las caras nuevas, el volante Nery Leyes, que logró destrabar su situación y vino desde Villa María, Córdoba. Por protocolo, se aloja en un espacio apartado, donde también trabaja, para hacer los 14 días de cuarentena obligatorios. Todos los días realiza el plantel que le hace llegar el profesor Jorge Funes.

Trascendió que estuvo moviéndose por la tarde en el predio para no estar en contacto con nadie, pero no sería así, sino que lleva adelante las tareas en el espacio que tiene asignado, tal como lo hizo durante los meses anteriores. Una forma de no perder condición y a la par, cuidar la salud en tiempos donde la pandemia del coronavirus está mostrando su peor cara.

Fue uno de los jugadores que solicitó el DT Juan Azconzábal, que lo conoce por dirigirlo en Atlético Tucumán y Deportes Antogafasta de Chile. Viene de tener poco rodaje en Banfield, pero el cuerpo técnico es consciente de lo que puede dar. Hasta el momento, junto a Fernando Márquez, son los dos refuerzos más importantes. El resto son considerados por Vasco como apuestas.

image.png Unión cuenta con Nery Leyes, quien llegó a Santa Fe proveniente de Banfield y trabaja en Casasol mientras hace la cuarentena

Se trata de Daniel Juárez, Marco Borgnino, Pablo Calderón y Pablo Palacio, que se espera esta semana pueda estar en Santa Fe para firmar el contrato, pasar la revisión médica y, al igual que Nery Leyes, quedar en cuarentena obligatoria. Buenas noticias pensando en el armado del próximo plantel.

Unión de a poco se va armando mientras espera que se confirme la vuelta del fútbol en Argentina y la Copa Sudamericana.