Campisi: "Fuimos superiores, nos salió todo a la perfección"

Luego del partido ante Racing, Nicolás Campisi reveló: "Iba a ser un dolor muy grande por el sacrificio que hicimos si nos cobraban el penal en contra. A veces hay que aportar cada uno de su lado (cuando le hicieron mención al tiempo que hizo). La verdad que trabajo con los psicólogos para prestar la atención sobre lo que sucede ahí".

Unión-Racing.jpg La primera formación de Unión en la Copa de la Liga contra Racing en Avellaneda.

"La cancha la sufrieron los chicos, recién decía Torrén que estaba horrible. Miguel tuvo lastimosamente una lesión producto a eso. Pero había que estar, pase lo que pase, sabíamos las condiciones en las que estaban. Y simplemente, era tratar de hacer lo más simple posible y no complicarnos entre nosotros mismos", agregó Nicolás Campisi.

Y continuó Nicolás Campisi con su análisis de la victoria de Unión: "Esta es una cancha complicada, contra un terrible equipo, que para mí, sin dudas, va a pelear. Era la primera fecha. Nosotros trabajamos mucho después de lo que fue la salvación el año pasado. Por suerte salió todo a la perfección, salió lo que vinimos a buscar. Superiores fuimos sin duda, más allá de las ocasiones de gol. Algo que se vio fue que quisimos tener la pelota en todo momento. Creo que eso está bueno para ver más o menos el mensaje del técnico a dónde nos quiere llevar.

En cuanto a la jugada del final, donde Nicolás Lamolina fue convocado para revisar un supuesto penal, Nicolás Campisi dijo: "Lo viví tranquilo. Estaba confiado de lo que me habían dicho mis compañeros, que había habido una falta antes. Así que estaba tranquilo. Cobró lo que era... La verdad no vi nada, no vi nada. Simplemente me guié por lo que me decían mis compañeros".