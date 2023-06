"Nuestra obligación es tener al DT de Unión cuanto antes"

El presidente de Unión Luis Spahn aseguró: "No sirve de nada empantanarnos con Méndez y Vélez, ya que debemos cerrar con el nuevo entrenador"

Malcorra: "Nunca me llamaron de Unión, ojalá algún día se pueda dar"

Para luego agregar "Son tres meses más lo que le pagamos a Munúa, en cuotas. Pero la realidad indica que en 14 años que estamos en club, a esos dos técnicos que mencioné le pagamos, después del último día trabajado. Y en relación a iniciar alguna acción legal a Méndez, lo iremos viendo, pero no tomaremos decisiones personales".

A la hora de referirse al sustituto de Méndez contó: "No tenemos reunión de comisión directiva, porque vamos a viajar para charlar con algún candidato. Y mañana en la reunión iremos evaluando los pasos a seguir. Nuestra obligación es tener cuanto antes al nuevo entrenador".

"La realidad es que estamos decepcionados, molestos y enojados. Es una situación atípica que se vaya un técnico en una remontada futbolística. Los motivos no lo vamos a saber nunca, solo lo sabrá Sebastián. No veo cual sería el beneficio de romper relaciones con Vélez, teniendo en cuenta que en seis meses puede haber una nueva dirigencia y podemos en un futuro negociar por algún jugador", tiró el presidente Spahn.

En otro tramo de la charla manifestó: "No sirve de nada empantanarnos con Méndez y Vélez. Eso no nos sirve a cuatro días de jugar un partido importante. Nuestra obligación y necesidad es la de cerrar un nuevo entrenador. Hace tres meses hicimos un rastrillaje de técnicos que ahora nos puede servir".

En cuanto al mercado de pases dijo: "No venimos de un proceso decadente, hay que compatibilizar la búsqueda de un técnico con el funcionamiento que logró el equipo. Habíamos avanzando con algunos refuerzos, pero ahora debemos parar la pelota y hablar con el nuevo entrenador".

"La visión de traer refuerzos, no es la misma ahora, que cuando finalizó el partido ante Sarmiento. El rendimiento de los jugadores en los últimos partidos fue muy sólido. Tenemos que recomponer la situación con Federico Vera por una cuestión salarial. La oferta que recibió tenía algo incorrecto, ya que se ofrece un muy buen sueldo, que no tiene relación con la oferta que le hacen al club. No es correcta la evaluación que hacen de los derechos económicos", opinó.

Ya en el final de la extensa charla Spahn aseguró: "Posiblemente el viernes dirija Calgaro. Pero tenemos la expectativa de contar con un nuevo entrenador antes del partido. No va a dirigir Mosset porque está abocado a la Reserva y creemos que lo más sano es no tergiversar los objetivos".

Y finalizando hablando de nombres propios "Por el tema de Calderón, su representante me dijo que dejó de encargarse de la gestión porque no va a seguir representándolo. Por su parte, mañana firmamos el contrato con Jerónimo Domina y además le hicimos una mejora a Nicolás Paz y le extendimos el contrato un año más".