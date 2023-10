En diálogo con la radio de UNO (FM 106.3) reconoció que "me llamaron, opté por bajar, con las ganas de ayudar a los chicos que tienen un grupo muy lindo".

Más adelante admitió que "en lo personal estoy muy bien, no estoy teniendo minutos, pero aportando desde donde me toque. Con Kily González, él me preguntó si quería bajar para tomar minutos y llegar bien a la Selección".

O'Neil opinó que "jugar por Uruguay significa mucho, quiero defender a mi país. No puedo tener minutos, el domingo después de Sarmiento tengo que sumarme al equipo, donde intentará poner mi granito de arena".

En la parte final, disparó: "Jugué cinco meses en Uruguay para volver, ahora trabajo para dejar al club lo más arriba posible y estar entre los cuatro. No se porqué no juego, eso hay que preguntárselo al técnico. La gente de Unión es maravillosa, lo demuestra siempre, cada vez que jugamos como local se hace escuchar".