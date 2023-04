Pasa abril y todavía no hay llamado a la Asamblea en Unión

Todavía no hay confirmación sobre la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance en Unión y, atendiendo a que el llamado debe ser 10 años, ya expira abril

En Unión, la atención está centrada en lo deportivo y por eso en las últimas horas fue presentado Sebastián Méndez como entrenador. El equipo está último y se necesita un golpe de efecto para revertir la crítica situación. Pero también hay temas pendientes que, pese al paso del tiempo , no parece estar entre las prioridades. Por caso, la Asamblea para intentar aprobar la Memoria y Balance , que en 2022 no tuvo el visto bueno de los socios.

Como no se iba a llegar a realizarse antes de fin de año, se solicitó un pedido especial para que sea en 2023. La AFA dio el consentimiento y la dirigencia se puso a trabajar con más tranquilidad. Pasó enero, febrero y marzo y no hubo novedades. Había expectativas de que se concrete en abril, pero ya se está en mediados y, como el llamado debe darse 10 años, no asoma como factible.

Como viene la mano, el tema seguirá pendiente atendiendo a que reviste de relevancia, ya que es algo que exige la Liga Profesional y la AFA. Se podría recaer en sanciones en caso que no exista aprobación. Algo para no pasar por alto, en caso que los socios vuelvan a brindar una negativa, por lo que la dirigencia en su momento apeló al diálogo.

Asamblea Unión.jpg La Asamblea sigue sin tener fecha de realización en Unión. Prensa Unión.

El clima hoy está muy caliente por lo deportivo. La oposición muestra un marcado inconformismo, por lo que habrá que ver cómo se da todo antes del ansiado llamado a Asamblea. Todo tiene que ver con todo y se trata de estar en los detalles.

Quizás para la mayoría de los hinchas, estar pendiente de una Asamblea no capta el interés, pero para gran parte de los socios sí en busca de tener el conocimiento de los números y manejos. Habrá que esperar. ¿Será en mayo?