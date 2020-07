Passucci: "Lo del Madelonazo nos hizo mucho daño"

Roberto Passucci fue uno de los experimentados jugadores que tuvo el plantel de Unión que logró el ascenso a Primera División, del cual se cumplen 31 años, tras las históricas victorias frente a Colón. El exjugador de Boca se metió de lleno en la polémica que se originó en ese plantel por el Madelonazo.

En diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), Passucci recordó aquel logro de Unión, reveló cuáles fueron los méritos del equipo y también fue muy crítico y contó de qué manera juega hasta hoy en los jugadores de aquella generación la relevancia que se le dio al Madelonazo.

En el arranque de la charla, Passucci antes de meterse en el Madelonazo, habló de cómo se vive el Clásico de Unión y Colón y dijo: "El 90% de los que van a la cancha luego están en la ciudad y no te podés escapar para lo bueno y para lo malo. Recuerdo lo que vivimos esos 15 días, que tuvimos que ir a concentrar a Paraná para salir del bullicio, sabíamos que era mucho lo que había en juego, era mucho más que un ascenso, era el clásico de la ciudad. Fueron 15 días tremendos".

En cuanto a los méritos de aquel plantel de Unión, recordó: "Éramos todos muy profesionales, éramos solidarios, respaldábamos al grupo, de puertas para adentro. Con Pepe Castro estuve tres meses sin hablarme, cuando fuimos a Tucumán salí a marcarlo a Aredes, que fue el último partido que perdimos. No salió bien la cosa, incluso convirtió el gol. Todo lo que me dijeron que haga lo hice mal. Pepe Castro dijo ‘si vos le decís a Passucci que haga y lo hace todo mal’… De ahí nos llevamos mal, pero en la cancha no se notaba, incluso se la pasaba e iba a abrazarlo cuando metía un gol. Nada nos iba a apartar del objetivo".

image.png Passucci reveló de qué manera le afectó a ese plantel de Unión que se resuma todo al Madelonazo.

Cuando se le preguntó por la relevancia del profe Mazza en aquella campaña de Unión, Passucci contó: "Fue fundamental, fue el amigo que teníamos, el confidente, el que estaba en los conflictos para resolverlo, fue quien hizo el video emotivo que lo vimos antes de salir a la cancha. Fue revolucionario en aquel momento, nosotros estábamos sorprendidos, hasta las lágrimas, estuvimos tres o cuatro minutos llorando, luego salimos a la cancha, fue un golpe anímico tremendo. Ahora es una moneda corriente, en aquel momento fue tremendo".

Posteriormente Passucci dejó una frase que describe al sentimiento de gran parte de aquel plantel de Unión, y tiró: "Zuccarelli Fue encontrando los jugadores en su puesto, todos fuimos importantes, hubo una modificación que fue la inclusión de Carlos González como carrilero derecho. A partir de ahí comenzó a aparecer el equipo, era como que esa pieza estaba desajustada, era lo que le faltaba al equipo. El equipo fue un relojito a partir de ahí. Era una cosa terrible, hacía todo, tiraba los centros, hacía goles de cabeza. El equipo era la figura, hubo mucho daño por el Madelonazo, tenemos que nombrarnos a todos, todos fuimos fundamentales para que se consiga el ascenso".

Por último, Passucci contó por qué se decidió a venir a Unión e indicó: "Era un desafío muy lindo, recién descendidos, con la posibilidad de ascender. Estaban Toresani, el Flaco Passet que se vendió a River. Era muy atractivo, en mi etapa de 30 y 31 años, cuando la curva estaba en declive. Decidimos ir con mi familia, lo hicimos con seriedad, no fui a pasar el tiempo".