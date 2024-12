Patricio Tanda le agradeció a Unión y se despidió del Tate

Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando. Y es que el mediocampista central Patricio Tanda no continuará en el plantel de Unión, ya que su contrato vence el 31 de diciembre y no será renovado.

"Gracias @clubunion por dejarme ser parte de esta gran institución. Quiero agradecerles a todas las personas que fueron parte de este año y medio que me tocó estar. Compañeros, cuerpo técnico, utileros, médicos, kinesiólogos, y a todo el staff. Gracias por el cariño y el respeto. Me enseñaron, me aconsejaron me ayudaron a crecer como persona y como jugador. Nos tocó pelear el descenso y todos juntos fuimos al frente y dejamos a Unión donde se merece estar, hoy cerramos el 2024 y Unión está clasificado a una copa internacional. Gracias a todos los hinchas por su cariño y el apoyo incondicional de siempre, sin importar la hora, el día o el rival llenaron el 15 de Abril y se sintió su aliento en todo momento. Me voy con la frente en alto, de haber dado todo por la camiseta de Unión y nuevamente gracias por confiar en mi, les deseo lo mejor en lo que viene y acá hay un tatengue más".

Tanda se sumó a Unión a mediados del 2023, a préstamo y por un año y medio. Con la camiseta rojiblanca disputó 28 partidos y su último encuentro fue en la derrota ante Platense 1-0, sumando 23'.