Peñailillo: "Considero que mi paso por Unión fue positivo"

"Lamentablemente estuve casi todo el torneo afuera por distintas lesiones. Cuando pensé que estaba al 100% ya para aportar al equipo, me tocó jugar con Huachipato y a los 30 minutos me desgarré. Fue un golpe duro, porque quería sumar y dejar atrás los problemas físicos que había tenido. Fue frustrante, porque siempre me cuido en todo: comida, descansos y entrenamientos preventivos. Por eso salí llorando", confesó en una entrevista difundida por el sitio AS.

Pero no quedó solo ahí: "En ese momento veía todo gris, pero si hay una cosa que me identifica como persona y como jugador es la persistencia. Me levanté de golpes muy duros en la vida y en el fútbol. Los primeros días luego de la lesión no quieres nada con nadie, pero luego entiendes que son cosas que pasan y que todo tiene un por qué. Sin duda, mirar a mis hijos me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar ese nuevo tropiezo, luchar para que ellos me vean jugar es lo que siempre me levanta".

Asimismo, dejó un escueto balance de lo que fue estadía en Unión. Incluso, uno de sus hijos nació en Santa Fe: "Mi paso por Argentina siempre lo consideré positivo, no es fácil esa liga. Me quedo con el primer año, porque jugué bastante y me di cuenta que podía competir en ese nivel".

Nicolás Peñailillo.jpg Nicolás Peñailillo destacó como "positivo" su paso por Unión.

Un Nicolás Peñailillo que arribó proveniente con el pase en su poder de Antofagasta pedido por Juan Manuel Azconzábal. Luego por los pobres resultados fue despedido y, ya con Gustavo Munúa, fue perdiendo terreno hasta su desvinculación para regresar a Chile. En el Tate disputó 22 partidos y marcó un gol: a Boca en el triunfo 1-0 en el 15 de Abril.