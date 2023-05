Pero el cuerpo técnico quiere que este envión se extienda en el tiempo y por eso, la meta pasa por evitar relajaciones, por lo que se enfatiza en estar en todos los detalles. Sobre todo, en los aspectos a corregir, porque tampoco es que sobra demasiado.

Por ahora no se puede hablar de una probable formación, ya que el técnico Sebastián Méndez aún no hizo un ensayo formal de fútbol atendiendo a la semana "larga" que hay por delante. Como primera medida, habría grandes chances para que Enzo Roldán vuelva a meterse entre los 11. No solo por marcar el tanto de la victoria en Santiago del Estero, sino por lo que le dio al equipo en el medio.

Enzo Roldán.jpg Enzo Roldán se perfila para volver a ser titular en Unión. Prensa Unión

Un jugador que, hasta en bajo nivel, puede ser importante. Ahora se lo nota mejor y con confianza. Como pinta, sería el acompañante de Joaquín Mosqueira en mediocampo en reemplazo de Gastón Comas.

Sin embargo, la transferencia de Lucas Esquivel abre el interrogante, producto de que se lo podría cuidar hasta junio para que no sufra alguna lesión. La mala experiencia con Gastón González es un fiel ejemplo. En este sentido, si no juega, la lógica sería el ingreso de Oscar Piris y que Claudio Corvalán se corra al carril, pero aún no hay certezas.

De igual modo, queda trabajo por delante para ir conociendo pistas. Gallego Méndez planificó una semana con todos trabajos matutinos hasta el domingo, cuando el plantel viaje a Buenos Aires para quedar concentrado para visitar al Globo.