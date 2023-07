Por el bien de Unión, Luis Spahn tiene que cumplir su palabra

Hace menos de un mes, el presidente de Unión Luis Spahn acordó con la oposición no vender a ningún jugador hasta fin de año

Ante la oferta de Fortaleza por Imanol Machuca, el presidente de Unión Luis Spahn debiera cumplir con su palabra de no vender a nadie hasta fin de año.

En las últimas horas, Fortaleza acercó una oferta para llevarse a Imanol Machuca. Se dice que la dirigencia de Unión encabezada por Luis Spahn la está analizando. La misma no satisface aún las pretensiones, pero l as negociaciones continuarán.

Frente a este panorama, sería bueno que el presidente rojiblanco cumpla con su palabra . Y es que el 21 de junio, Spahn se juntó con referentes de la oposición y luego del cónclave manifestó: "Llegamos a un consenso de que no hay que vender porque el plantel es corto y hay que reforzarse".

Por lo cual, con Unión peleando por mantener la categoría, desprenderse en estos momentos del goleador y el mejor jugador que tiene, sería un golpe durísimo en lo deportivo. Y el partido contra Platense no hizo otra cosa que desnudar las carencias del equipo sin la presencia de Machuca.

Está claro que Machuca es imprescindible para Unión, por lo cual la dirigencia, debe hacer foco en lo que expresó en su momento Spahn y priorizar lo deportivo. Además una oferta que ronda los 3.000.000 de dólares por el 50%, no es un número impactante como para dejarlo ir y menos sino son libres de impuestos.

A Unión le quedan 16 partidos por delante (dos del actual torneo y 14 de la Copa de la Liga) para definir su futuro deportivo. Y teniendo en cuenta que en medio de la competencia se fueron Santiago Mele y Lucas Esquivel, no es aconsejable seguir debilitando al plantel.

Es obvio que Unión tiene mucho menos que hace un año. Se fueron jugadores titulares que no pudieron ser reemplazados y a esta altura otra baja como la de Machuca significaría un perjuicio deportivo enorme. Sphan debería cumplir con su palabra y mantener al jugador hasta fin de año.

Y es tarea del presidente tener conforme al jugador, como por ejemplo buscando la manera de compensarlo económicamente por rechazar la oferta, con la promesa de una venta a fin de año. Con el nivel que viene mostrando, no hay dudas que Machuca seguirá recibiendo ofertas.

Por otra parte, vender el 50% ya no es negocio. Casi ningún club transfiere la mitad de la ficha, a menos que exista una obligación de compra por el otro 50%. Sino, esa otra mitad muchas veces se pierde en el camino, si el jugador no logra potenciarse en su nuevo equipo.

Ahora la mayoría de las operaciones se da con la venta de un porcentaje que puede ser como mínimo del 80% para retener un porcentaje, o el 100% con bonos a cobrar y una posible plusvalía. Esa modalidad representa un beneficio para el club vendedor.

Pero a esta altura transferir el 50% a un club que no es de los más importantes como Fortaleza y que juega la Copa Sudamericana, no asoma como un buen negocio. Porque además, Unión tendrá que salir al mercado a comprar un jugador de las características de Machuca, que no abundan en el fútbol argentino.

Es una obviedad pensar que para Machuca es un salto económico muy importante para su carrera y que seguramente verá con buenos ojos emigrar. Pero ahí está el trabajo de los dirigentes, convencerlo y ofrecerle otra alternativa para que pueda quedarse, al menos hasta fin de año.

En estas horas, la comisión directiva tendrá que dar una respuesta a la oferta de Fortaleza. Y allí se sabrá si continúan negociando o si deciden no transferir al futbolista. Por el bien de Unión, lo aconsejable sería que Spahn cumpla con su palabra. Lo económico puede esperar un poco, lo deportivo no.