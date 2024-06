Por qué a Unión le conviene que Racing venda ya a Nardoni

La transferencia de Juani Nardoni significó la primera de muchas otras que luego realizó Unión, pero la más significativa en cuanto al monto total de la operación. Vale recordar que luego de esta se produjeron las de Juan Carlos Portillo a Talleres, Lucas Esquivel a Athletico Paranaense, Imanol Machuca a Fortaleza y Kevin Zenón a Boca.

Cuáles fueron los términos de la venta de Nardoni a Racing

"Está avanzado con grandes posibilidades de concretarse, se está trabajando en los papeles y espero que no aparezcan detalles que impidan cerrar la negociación. En general acordamos todos los puntos que competen a una transferencia y espero que los abogados de las instituciones lleven adelante la papelería para terminarse. Hay un acuerdo de palabra, espero que hayamos tenido la virtud de contemplar todos los detalles para que no existan diferencias", le manifestó Luis Spahn a Radio La Red (AM 910), sobre la transferencia de Juan Nardoni a Racing, en los primeros días del 2023.

Pero no se quedó allí, y luego Luis Spahn advirtió sobre esta venta de Juan Nardoni a Racing: "Hubo consultas de Brasil y de México, nosotros no salimos a vender a Nardoni, pero la oferta de Racing se fue superando y terminó siendo aceptable. Son valores de los más importantes del mercado argentino, recuerdo que el el 5 de noviembre me llamo Víctor Blanco para manifestarme que Racing quería a Nardoni".

El Club Atlético Unión informa que se acordó la transferencia del jugador Juan Ignacio Nardoni a Racing Club, en una cifra histórica para nuestra institución.#VamosTate pic.twitter.com/hiCpqB0Udv — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 5, 2023

El 5 de enero, en tanto, la institución hizo oficial lo siguiente: "El Club Atlético Unión informa que se acordó la transferencia del jugador Juan Ignacio Nardoni a Racing Club, en una cifra histórica para nuestra institución. #VamosTate".

Y agregó: "El Club Atlético Unión comunica a sus socios y socias que se llegó a un acuerdo con Racing Club para la transferencia del jugador Juan Ignacio Nardoni".

Nardoni-Racing.jpg Juan Nardoni jugó su primer partido con Racing, ganó la Supercopa, subió una foto y todos enloquecieron en Unión.

Para luego, agregar: "La venta se realiza por USD 4.750.000, manteniendo una plusvalía del 10% por una futura venta del jugador. La cifra total con impuestos y comisiones que abonará Racing Club asciende a USD 6.000.00".

En el final, Unión aclara de qué manera se producirá la efectivizarían de la venta: "El pago de la transferencia se realiza a la cotización del dólar del Banco de la Nación Argentina".

El pago de Racing a Unión, y la conveniencia de venta inminente de Nardoni

Por lo que se pudo conocer, en los últimos días Racing realizó un importante pago a Unión, por una de las cuotas por la compra de Juani Nardoni. El mismo fue de 800.000 dólares, más allá que se había efectivizado antes otro monto de 450.000 dólares.

A la entidad de Avellaneda también le correspondió una multa de 20.000 dólares diarios por cada día en la tardanza de dicho pago, más allá que no trascendió el monto total de esto último, que estuvo convenido en el momento de la transferencia.

¿Por qué a Unión le corresponde que Racing venda a ya a Nardoni? Es que la Academia se quedó ahora con el 70% de la ficha del volante nacido en Nelson, mientras que el otro 30% todavía le pertenece a Unión, el cual será pagadero en dos cuotas de 750.000 dólares. La primera en 2025 y la segunda en 2026.

De esta manera, ese 30% tendría un valor de 1.500.000 de dólares, y en el caso que Racing lo venda antes de cancelar el total a Unión le correspondería ese porcentaje de la venta total, que como mínimo en su monto total es de 8.000.000 de dólares. Es decir que si se vende en 10.000.000 le corresponderían 3.000.000 (el doble de lo que le debe pagar la Academia). Vale recordar que la entidad de la Avenida también tiene una plusvalía del 10%.