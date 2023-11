LEER MÁS: Kily González puso en duda su continuidad en Unión

Pero Kily González no se quedó allí, y el lunes, en diálogo con ESPN, cuando se le preguntó por su continuidad en Unión, remarcó: "Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Más allá de que Unión es un club humilde y trabajador, hay que replantearse un montón de cosas. No es justo que Unión tenga que pasar por estos momentos y hay que hacerse cargo para cambiar. Me debo una charla con los dirigentes, que quizás sea mañana (por este martes) mismo para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club. Igual insisto, el club está siempre por encima de todo y por suerte logramos el objetivo, pero no es justo que Unión tenga que pasar por esto. Hay que reacomodar un montón de cosas para que Unión aspire a otras cosas. Por qué no crecer".

Kily González.jpg Prensa Unión

Para luego, Kily González agregar: " Son golpes, sacudones y avisos. Entonces tenés que estar despierto y tener gente con ganas de crecer como club. Le agarré un cariño enorme a Unión, que tiene gente que te respeta y por eso quiero que le vaya bien. Estamos en una situación ahora de paz y ojalá pueda mejorar Unión por la gente fiel que tiene".

Este martes se desarrolla el último entrenamiento (recreativo) en Unión, donde tras el mismo los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartirán un asado, en forma de despedida luego de un intenso año, pero reconfortados por el objetivo cumplido.

Si bien no hay precisiones al respecto, en las próximas horas se produciría el encuentro entre Luis Spahn y Kily González para determinar los pasos a seguir. Sin embargo, no se descarta que la misma pase para el fin de la semana o bien para la próxima. Es que a los requerimientos del DT también se suman algunas cuestiones vinculadas a apreciaciones de los directivos sobre decisiones del rosarino. Mientras tanto, se conoció que desde la CD ya están analizando los nombres de algunos entrenadores que interesan.