Qué chances hay de que Malcorra y Fragapane vuelvan a Unión

"Dicen que no tenemos en vista jugadores para que lleguen a Unión. Los tengo a los jugadores, no se los doy a la prensa. No es que me chupa un huevo (sic) todo, hablé con mis jugadores, a mí no me calla nadie, lo quiero y lo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya", destacó Kily González en conferencia de prensa.

Lo concreto es que se viene hablando de la chance de que vuelvan Franco Fragapane e Ignacio Malcorra, dos jugadores que le darían un salto de calidad al plantel, tomando como referencia la sangría que sufrió en los últimos tiempos.

¿Hay chances concretas de que vuelvan a Unión?

A la chance de que llegue Franco Fragapane la reconoció el mismo Cristian González tras el empate ante Estudiantes en La Plata. Sin embargo, era un momento donde los dirigentes todavía no habían tomado conocimiento cierto en cuanto a lo que les costaría dicha contratación.

Cuando se adentraron en la negociación, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, se encontraron con que deberían invertir una cifra similar a la que recibirían por la venta de Mauro Luna Diale al Ajmat de Rusia para sumar a Franco Fragapane. Incluso, se afirmó que Luis Spahn le había manifestado al DT que esa gestión estaba descartada.

Sin embargo, todo parece indicar que en las últimas horas se habría reflotado. Para que esto se cristalice, Fragapane debería conseguir su salida a costo cero de Minnesota United de la Major League Soccer y bajar considerablemente sus pretensiones.

Mientras que por lo que se pudo conocer, a Nacho Malcorra le seduce la idea de volver a Unión, incluso para vivir en Santa Fe, lo que representa mejores condiciones en cuanto a seguridad de lo que brinda Rosario. Aquí también hay un tema económico que va en contra del interés por sumarlo, e incluso vale recordar que tiene contrato vigente con Central hasta fin de año.

Así las cosas, tanto la negociación por Fragapane como la de Malcorra se presentan como dos muy difíciles de conseguir, salvo que el club esté dispuesto a realizar un esfuerzo económico como nunca antes de hizo en la historia de esta dirigencia.