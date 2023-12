Qué condiciones puso Kily González para seguir como DT de Unión

Kily González puso en duda su continuidad como DT de Unión tras la victoria ante Tigre, y manifestó: "me vacié". Pero también lo reflejó en la conferencia de prensa que luego brindó ante los medios, aunque aclaró también que todo estaría supeditado a la reunión que mantendría con el presidente Luis Spahn.

"Yo me vacié. Estoy tranquilo. En nuestro fútbol el descenso es la muerte deportiva y te lo hacen sentir. Pero no es que lo vea así, porque es solo deporte. No es vida o muerte, solo pasión. Nosotros lo sabemos, que fuimos jugadores. Es un camino muy fuerte que se hace desde que llegás a Primera. Uno va agarrando esas cosas para luego ser cabeza de grupo y trasladarlas. Tuve grandes líderes y quise aprovechar esas cosas para afrontar este momentos. Estos chicos se dejaron inculcar. Estoy feliz, porque vivimos momentos muy tristes y ver a los chicos llorando es conmovedor", apuntó Kily González sobre su momento en Unión.

Embed #ESPNF90 ¿SIGUEN O SE VAN?



Atención a lo que respondieron Méndez y el Kily González sobre sus continuidades en Vélez y Unión, respectivamente. pic.twitter.com/Fw3poZlGSU — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 27, 2023

Lo concreto es que el martes, luego de la reunión que Luis Spahn mantuvo con su Comisión Directiva, y la cual calificó de "muy positiva", con "profunda autocrítica", se reunió con Cristian González, en el primer cónclave tras la salvación de Unión, de cara a sentar las bases para el 2024.

En el partido ante Rosario Central, por Copa Santa Fe, Kily González admitió que tendrá un nuevo encuentro con Luis Spahn, donde en caso de llegar a un acuerdo seguramente se le extenderá su contrato, el cual vencerá el próximo 30 de junio de 2024.

En cuanto a los requerimientos, innegociables según pudo averiguar UNO Santa Fe, Cristian González le pidió a Spahn cuestiones que tienen que ver con algunas promesas que el mismo presidente le había hecho en mayo de este año a la oposición y no cumplió.

El primer de ellos tiene que ver con profesionalizar el fútbol con la llegada de un manager (Kily González deslizó algunas alternativas), ya que pretende que no ocurra lo del último mercado de pases donde se tuvo que poner al frente de gestiones, distrayendo su atención que tenía que ir pura y exclusivamente por el armado del equipo.

Mientras que también Kily González le pidió a Spahn que no se vendan a algunos jugadores que considera fundamentales, como Kevin Zenón, Joaquín Mosqueira, Nicolás Paz, Mauro Luna Diale, Enzo Roldán y Jerónimo Domina, mientras que no hubo información sobre si solicitó que se quede alguno de los futbolistas a los cuales se les termina el contrato como Oscar Piris y Sebastián Moyano.

Además, el DT pretende que se mejoren las condiciones contractuales de varios jugadores del plantel, para que haya no solo un reconocimiento sino que estos no estén pensando en ofertas para partir. En tanto que también solicitó algo que se le viene reclamando desde todos los ángulos a Spahn, que es la inversión importante en el próximo mercado de pases, para que Unión pueda "mirar para arriba y no para adelante", como el mismo Kily González admitió luego de la victoria ante Tigre.