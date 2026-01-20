Qué decisión tomó Kevin Zenón que sorprendió a Unión

En Unión hay cifradas expectativas en el ingreso de un importante dinero por Kevin Zenón, quien tiene propuestas de España y Brasil.

Mientras el mercado de pases se mueve con fuerza, en Unión siguen con atención cada novedad vinculada a Kevin Zenón, una pieza clave fuera de la cancha para la economía del club. El Tatengue conserva el 20% de los derechos económicos del volante ofensivo y cualquier transferencia internacional podría traducirse en un ingreso significativo en dólares, algo que genera expectativas en Santa Fe.

Por estas horas, el futuro inmediato de Zenón parece lejos de resolverse. El mediocampista de Boca no terminó de convencerlo la propuesta del Alavés , que ofreció una cesión por 18 meses con un cargo cercano al millón de dólares y una opción de compra de siete millones de euros por el total del pase. La falta de acuerdo, tanto en lo contractual como en lo deportivo, dejó la operación en pausa.

Ante este escenario, el jugador seguiría en Boca al menos por ahora, aunque su situación interna no es la ideal. A pesar de haber sido considerado importante, en la pretemporada apenas sumó minutos y no aparece como prioridad en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Unión mira de reojo y hace cuentas

Cada movimiento alrededor de Zenón es seguido de cerca por Unión. Con ese 20% de la ficha, una venta cercana a los números que Boca pretende —alrededor de 10 millones de dólares— representaría para el club santafesino un ingreso clave para equilibrar cuentas y proyectar el futuro.

Kevin Zenón Kevin Zenón habría tomado la decisión de desechar las propuestas de España y Brasil, lo que impacta en Unión.

No es la primera vez que el nombre del ex Tatengue aparece en el radar internacional. A mediados de la temporada pasada, Olympiacos ofreció 7 millones de dólares por el 80% del pase, propuesta que fue rechazada. También hubo sondeos desde el CSKA Moscú, pero las exigencias económicas del Xeneize enfriaron cualquier avance.

Brasil también asoma, pero sin fuerza

En las últimas semanas, San Pablo realizó un sondeo por Zenón, aunque las limitaciones financieras del club brasileño lo mantienen lejos de cumplir con las pretensiones de Boca. En paralelo, el futbolista atraviesa un momento particular: finaliza su vínculo con su representante, quien presiona para que se concrete una transferencia en el corto plazo.

Los números recientes reflejan el momento del jugador. En el segundo semestre de 2025 apenas acumuló 116 minutos en 10 partidos del Torneo Clausura y convirtió cuatro goles, repartidos entre Copa Argentina, Libertadores y torneos locales. Un protagonismo menor que contrasta con el interés que todavía despierta en el mercado.

En Unión saben que no depende de ellos, pero la ilusión está latente. Una eventual salida de Zenón al exterior podría transformarse en un alivio económico importante y en una inyección de recursos para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo. Por eso, en Santa Fe, cada negociación se sigue con lupa.