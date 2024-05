¿Qué dijo el DT de Unión de los rumores que lo vinculan a Boca?

Hace pocos días su apellido es vinculado al mundo Boca, ya que la relación entre el presidente Riquelme y el actual conductor Diego Martínez no es la mejor.

Por eso, cuando le preguntaron si estaba al tanto de esa situación no dudó en decir que "si tengo que salir a desmentir cada rumor, saben cual es mi postura, cómo me manejo con el club y los dirigentes, se dicen cosas buenas, malas, pero trato de estar al margen de todas esas situaciones".

Y después, amplió: "Estoy contento acá, el día que decidan que no quieran que esté me iré, me siento respetado, querido, algunos no, me encanta que sea así. Cuantas veces quisieron que me vaya, somos nosotros y tratamos de dar lo mejor para que a Unión le vaya bien".