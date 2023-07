¿Qué dijo Franco Calderón sobre su futuro en Unión?

LEER MÁS: Machuca, baja en Unión y otros cuatro en alerta amarilla

Luego de la igualdad ante Talleres, en Córdoba, Franco Calderón afirmó: "Me voy conforme con el equipo, con el partido que hicimos, una cancha complicada, ellos están peleando el torneo, no estaba nada fácil, nosotros tuvimos las nuestras y podríamos haberlo ganado".

Franco Calderón.jpg

"Si veníamos a jugar tibios la íbamos a pasar mal, contra un rival que juega muy bien el fútbol, tiene su juego muy aceitado, y que por algo está donde está en el campeonato, pero nosotros también tuvimos lo nuestro. Sabíamos que iba a ser así de duro y complicado", agregó uno de los referentes del plantel de Unión, que tuvo una gran tarea en el empate frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cuando se le preguntó a Franco Calderón por su momento en Unión, remarcó: "Me siento muy bien, con la línea de tres o cinco me siento bien. Sobrando y respaldando a mis compañeros me siento bien".

Y sobre su futuro, tomando como referencia que está atravesando sus últimos meses de contrato, Franco Calderón disparó: "Estoy enfocado en Unión, quiero lo mejor para este grupo que no se merece estar con varios equipos atrás. No sé todavía qué será de mi futuro, voy partido a partido, y sé que vamos a levantar todos".