Qué lesión sufrió Enzo Roldán en Unión

Enzo Roldán no viajó con la delegación de Unión rumbo a Mendoza para el partido ante Godoy Cruz, como consecuencia de una nueva lesión.

Como en la penúltima fecha ante Belgrano fue expulsado Joaquín Mosqueira, se pensó en la chance de que Enzo Roldán pueda estar a disposición para la última fecha ante Tigre. Sin embargo, en la conferencia previa a ese partido lo descartó Kily González, más allá de la intención que tenía el volante de ser parte del mismo.

Roldán.jpg Enzo Roldán, en los pocos minutos que sumó con Unión, volvió a mostrar su jerarquía en Montevideo. Prensa Unión

Enzo Roldán arrancó la pretemporada con el resto del plantel, e incluso sumó minutos de fútbol en la Serie Río de la Plata. Pero Enzo Roldán no apareció como titular para el inicio de la Copa de la Liga Profesional, y en sus ingresos estuvo muy lejos de su mejor versión. Ante Newell's tuvo la chance de ser titular, y siguió muy bajo en relación a lo que brindó en 2023.

Y en la lista de citados que hizo oficial Unión para visitar a Godoy Cruz de Mendoza, la novedad fue la ausencia de Enzo Roldán, quien fue sustituido por Lionel Verde, uno de los jugadores que viene pidiendo pista y a quien Kily González lo viene llevando de a poco.

Por lo que pudo conocer UNO Santa Fe, Enzo Roldán sufrió una inflamación de un tendón de la rodilla en la que fue operado de rotura de meniscos. Si bien el inconveniente no es de consideración, el volante presenta mucho dolor, con lo cual se decidió que no sea parte de este partido de Unión, y hay mucha incertidumbre en torno a si podrá o no estar disponible para en la 6ª fecha recibir a Platense.