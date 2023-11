Pero también hay otras alternativas, siempre y cuando el Unión de Cristian González le pueda ganar a Tigre, de permanecer directamente en Primera logrando esa misión, si es que Gimnasia pierde su partido ante Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. Lo importante para el rojiblanco es que jugará ante un rival que no tiene ningún objetivo grande (ya se salvó del descenso y no tiene chances de avanzar a los playoffs), en tanto que los del resto todos pelean por algo.

Cristian González se mostró muy golpeado y crítico con el árbitro Ariel Penel tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, ya que llegó a ese partido con la certeza de que con cuatro puntos se mantendría en Primera División sin depender de otros resultados, y la caída lo hace depender de sí mismo, pero con otras variables que son más complicadas.

"Hay muchos que no quieren que Unión esté en Primera, pero lo vamos a pelear hasta el final. Me hago cargo de lo deportivo, hay otras cosas que no. A la gente le pido que nos de todo el apoyo, los jugadores quieren revancha, no estamos descendidos, vamos a pelear. Tenemos que ganar sí o sí en nuestra cancha, y esperar. Las cosas están dadas así, el estado de ánimo hubiese sido diferente si ganábamos, nos recuperaremos de la mejor manera", remarcó Kily González tras la derrota ante Belgrano.

La campaña de Kily González al frente de Unión no es buena, ya que en 19 partidos solo pudo ganar en tres (a dos equipos alternativos como Defensa y Estudiantes, y la otra la consiguió en el último minuto ante Sarmiento), mientras que empató 11 y perdió en cinco oportunidades. Su efectividad al frente del equipo es del 35.09%, números que en otra circunstancia ya estarían hablando de un ciclo cumplido.

A Unión le queda "una bala más", como lo declararon no solo Kily González sino también Claudio Corvalán. Por lo que se pudo saber, los jugadores están muy compenetrados y satisfechos con el exentrenador de Rosario Central, aunque será clave para su continuidad lo que ocurra el sábado, ya que no será lo mismo que Unión siga en Primera o que descienda a la Primera Nacional.

Además, en caso de que se logre el objetivo, habrá que ver qué ocurre con los dirigentes, ya que hay rumores de renuncia en masa. Si Luis Spahn se mantiene en su cargo de presidente, también será clave si es que llega la salvación determinar cuál será el proyecto deportivo, y si el mismo contará con un manager que sea el encargado de trazar los lineamientos del mismo.

Kily González, por su parte, en las últimas conferencias de prensa dejó entrever, cuando habló del mercado y del momento, su insatisfacción por varias cuestiones, más allá que Spahn últimamente tuvo mucha presencia para con el plantel. Lo concreto es que sea cual sea la suerte el próximo sábado, hay una gran incertidumbre en el mundo Unión, que no solo se reduce a la continuidad del entrenador.