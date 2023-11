Luis Spahn, cara a cara con Chiqui Tapia antes de la gran definición

Luis Spahn viajará a Buenos Aires para participar de la Asamblea Ordinaria de la AFA, que se desarrollará este jueves 23 de noviembre, a las 16, en el gimnasio de Futsal del predio Lionel Andrés Messi. Lo hará junto a otros dirigentes (con Edgardo Zin participará del cónclave), ya que también se aprovechará para terminar de percibir lo que le debe Fortaleza por el pase de Imanol Machuca.

BerlangaVélez.jpg El nuevo presidente de Vélez, Fabián Berlanga, se reunió con Chiqui Tapia para hablar del partido contra Colón.

Por lo que se pudo conocer, Spahn ya tiene pautada una reunión con Claudio Tapia, en similares términos a la que tuvo con Fabián Berlanga, nuevo presidente de Vélez, a quien recibió en los últimos días para hablar de los temas vinculados al club, que también al igual que Unión se juega su permanencia en Primera División.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdespachodig%2Fstatus%2F1682189161179017217&partner=&hide_thread=false "VOTÉ COMO UN BUEN ALCAHUETE"



En un nuevo episodio de "CHARLEMOS" el presidente de Unión, Luis Spahn se refirió a como voto en la asamblea de AFA sobre el formato del fútbol y los descensos.



No te pierdas el episodio completo de "Charlemos" en nuestro canal de YouTube pic.twitter.com/GpvlBjf8iy — Despacho Digital (@despachodig) July 21, 2023

A Spahn se le viene reclamando por una presencia más importante en AFA, incluso desde Buenos Aires siempre se menciona que Unión es uno de los clubes que menos tienen de los que componen la Liga Profesional. Es que en los encuentros de dirigentes, los presidentes aprovechan en cada ocasión para trasladarle a Tapia diversas inquietudes.

LEER MÁS: Enzo Roldán trabaja a fondo para estar disponible en Unión

Vale recordar que el 20 de julio de este año, Luis Spahn en diálogo con Despacho Digital, se refirió a estos encuentros promocionados por Tapia, y apuntó: "El otro día se hizo una votación en AFA, eran 46 asambleístas, yo era uno, para mantener el formato y reducir un descenso. Yo voté como un buen alcahuete, las votaciones fueron unánimes. Si tenés una disociación con lo que se está decidiendo, y hay 44 personas votando a favor, vos vas a votar en contra, pero tenés que pensar que si sos el varoncito que se planta para decir que no está de acuerdo, o te alineás sabiendo que eso no le traerá ningún perjuicio al club. Todos se alinean para no tener la responsabilidad de ser disidentes y que eso traiga perjuicio al club".