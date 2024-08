Qué refuerzos dice tener cerrados Cristian González en Unión

LEER MÁS: González no lo duda: "Parece que no gusta ver a Unión arriba"

A Cristian González fue inevitable preguntarle sobre el mercado de pases de Unión, tomando como referencia la inhibición que pesa sobre el club en FIFA, lo que realmente lo tiene muy preocupado no solo por la necesidad de contar con refuerzos, sino porque económicamente se convirtió en una deuda con Gustavo Munúa muy difícil de afrontar.

Jonathan Gómez.jpg

"En relación a si tenemos en vista jugadores, sí los tengo pero no se los doy a la prensa. No es que me chupa un huevo (sic) todo, hablé con mis jugadores, a mí no me calla nadie, lo quiero y lo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya", apuntó Kily González cuando se le preguntó por el mercado de pases.

Y Cristian González, agregó: "Tenemos la gente ilusionada, estoy enojado, caliente, pero no puedo decir lo mismo. Las cartas están jugadas en un mercado largo".

Los jugadores que tiene apuntados Kily González

Cristian González pretende como mínimo reemplazar las salidas de Federico Vera, que se fue a Independiente, y Mauro Luna Diale, quien fue transferido al Ajmat de Rusia.

Pero también pretende jugadores en otros sectores del campo de juego. Es que Kily entiende que también falta un lateral izquierdo, y uno o dos volantes más que lleguen para darle un salto de calidad a su plantel.

Emmanuel Ojeda Universidad de Chile.jpg

Emanuel Ojeda, volante central de Universidad de Chile, parecía una fija, pero el alto monto de su salario parece haber descartado esta posibilidad, más allá que no hay que descartarla, en función que hace más de un año que viene sonando.

Mientras que Jonathan Gómez siempre se presenta como una opción, más allá que la contra parece ser el clic que hizo Rosario Central con la victoria en el clásico ante Newell's, y que disputa la Copa Sudamericana, donde se cruzará con Fortaleza de Brasil.

Lo mismo corre para Ignacio Malcorra, quien parecía estar relegado y con un pie afuera de Rosario Central, pero volvió en el clásico y fue la gran figura, y uno de los artífices de la victoria por 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Central Newell's Malcorra.jpg @RosarioCentral

No habría que bajar tampoco a Víctor Salazar, lateral derecho de Olimpia, a quien Kily conoce de su pasado canalla. También sería una opción cara para el alcance de Unión, donde los dirigentes estarían dispuestos a realizar el esfuerzo económico cuando se consiga levantar la inhibición.

La metodología en Unión, en cuanto al mercado de pases, es que a las gestiones las hacen el presidente Luis Spahn y Tomás Costa, el ayudante de campo de Kily González, y se caracterizan por tener los nombres bajo siete llaves. Mientras tanto, el torneo continúa su marcha, Unión es protagonista, y el DT se las sigue ingeniando con las pocas herramientas que le quedan a disposición.