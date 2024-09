Qué será del futuro de Kily González como DT de Unión

Las chicas de Unión no pudieron con el líder Defensores de Belgrano

A Cristian González nuevamente se le preguntó por todas las situaciones controvertidas de las últimas semanas, e incluso por su continuidad, tomando como referencia que su contrato con Unión vence el próximo 31 de diciembre.

En la semana, quien se refirió a la continuidad de Cristian González, entre otros temas, fue el presidente Luis Spahn, en la charla que mantuvo con Sol Play (FM 91.5).

Qué dijeron Spahn y Cristian González sobre el vínculo en Unión

"En el fútbol se da vuelta la página, yo no guardo rencores, él creo que tampoco, hablo con sus ayudantes. Sabe y lo ratifico acá, tiene un contrato abierto, falta la firma de él, se lo dijimos y lo ratifico, el fútbol se hace al andar, logros importantes y con resultados que acompañan habrá otro escenario", manifestó en la semana el presidente Luis Spahn.

En tanto que Cristian González cuando fue consultado sobre su continuidad en Unión, reveló: "Priorizo la situación en la que estamos, no puedo renovar mi contrato, a la gente le va a dar igual, estoy comprometido con el club, con los chicos, si me quiero ir los primeros lo van a saber los jugadores. Estoy peleando con las pocas armas pelearemos contra todos. Amo ganar, el segundo tiempo me dio la pauta que somos un equipo que competimos".

Cómo quedó la relación entre las partes y qué será del futuro de Kily

Más allá de las declaraciones del presidente Luis Spahn, es concreto que el mercado de pases dejó sus secuelas entre las partes, tras las duras declaraciones del entrenador de Unión, cuando se quejó en reiteradas oportunidades sobre la inhibición en FIFA por la deuda con Gustavo Munúa.

No fue contundente Cristian González, como sí lo fue Spahn. Lo concreto es que como informó en su oportunidad UNO Santa Fe, salvo un cambio radical en la situación, el 31 de diciembre será el último día de relación entre las partes