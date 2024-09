Spahn fue claro con la continuidad del técnico de Unión

En charla con radio Sol Play (FM 91.5) le tiró flores a Kily e hizo un declaración que refrenda el pensamiento de su CD: "Es una persona de corazón enorme, en el fútbol se da vuelta la página, yo no guardo rencores, él creo que tampoco, hablo con sus ayudantes, la gente nos pegó porque no le ganamos a Riestra, un equipo que le ganó a River, el equipo de mayor presupuesto".

Y después, enfatizó: "Sabe y lo ratifico acá, tiene un contrato abierto, falta la firma de él, se lo dijimos y lo ratifico, el fútbol se hace al andar, logros importantes y con resultados que acompañan habrá otro escenario".

Renovación de contratos con jugadores

"Siempre analizamos contratos, damos mejoras, termina un semestre donde reconocemos, intentamos mantener el equilibro entre titulares y los suplentes", apuntó.

Para después expresar cómo está la situación del capitán Corvalán "Estamos charlando con Corvalán, pidió una mejora, los jugadores tienen un mayor deseo pero tenemos que cuidad la economía del club y mantener una igualdad".

En referencia a jóvenes que llegaron al club en los últimos meses, Spahn recalcó que "son jugadores que vemos con una alternativa, Vargas vino libre y le reconocimos un 20% a Adiur, son opciones que salieron bien muchas veces, es lo que se busca en todas las partes del mundo. Hay que buscar potenciar jugadores como Pardo, va camino a eso Vargas, que los convenios den frutos para alimentar el plantel profesional".

La fecha de la próxima Asamblea

"Siento que Unión está condicionado por el fútbol profesional, trataremos de acomodar la Asamblea a un momento lo más feliz posible. La oposición tuvo una actitud golpista, querían buscar firmas, sufrió una derrota con la aprobación de los últimos balances".

Después, le dedicó algunos conceptos a la oposición, al decir que "algunos persisten con su interés pero no tiene representatividad como Glorioso 89, pueden persistir por alguna nota en un diario o una radio".

¿Se presenta a la próxima contienda electoral?

Si bien faltan varios meses para que Unión nuevamente vaya a las urnas, Spahn prefirió no pensar en otro posible mandato. Apuntó: "Alternativas hay un abanico grande, estamos concentrados en la administración, mañana (por este viernes) tengo que hacer una gestión en Buenos Aires, pensar a largo plazo, como agrupación tenemos muchas alternativas, después se verá si yo participo o no".

Y luego, disparó: "Estamos pensando en el momento que deba ser. No se si César Poccia querrá o no participar, empuja, participa, es muy importante su tarea, además del corazón enorme de un auspiciante, que nos asiste en forma gratuita. No estamos trabajando esto".