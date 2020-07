Rivero: "Unión está viviendo un momento histórico"

Unión está dando sus primeros pasos en pos de armar el plantel que tendrá a Juan Manuel Azconzábal como entrenador en la próxima temporada. Por eso era necesario confirmar el sucesor de Madelón, para luego abocarse a depurar la plantilla y soñar con las caras nuevas.

Las partidas de Nicolás Mazzola y Walter Bou, con Franco Troyansky como único futbolista con cierto recorrido, invita a pensar en como mínimo uno o dos jugadores que llegarán a la Avenida López y Planes.

Germán Rivero, goleador de Alvarado en la última temporada (10 tantos en 14 partidos) charló con radio Gol 96.7 y dio sus sensaciones respecto al interés que mostró la dirigencia de Unión en sus servicios.

"Mi representante me comentó algo que estaba el interés de Unión, yo terminé el contrato con Alvarado el 30 de junio, estoy en Mar del Plata porque voy a ser papá, a la espera de novedades sobre mi futuro", apuntó.

LEER MÁS: Spahn: "Un jugador por línea y que sean líderes"

Más adelante, reconoció que "me gusta jugar de espaldas, llegar al área y darle opción al equipo para que tenga posibilidades de una buena salida. Vengo de una linda experiencia con Juan Pablo Pumpido, estoy muy agradecido de contar conmigo".

Rivero detalló que "empecé en Argentinos Juniors y completé inferiores en Tigre para firmar mi primer contrato en Flandria. De ahí pasé a Fénix, después Plaza Colonia de Uruguay, Grecia y este paso por Alvarado. Trato siempre de ser una opción, tanto en la salida, como llegando al área rival para mi equipo".

image.png Rivero, el delantero potente de Alvarado que está en el radar de Unión. La Capital (MdP)

Su paso por Grecia no le trajo los mejores recuerdos, al apuntar que "en la parte económica no me fue bien y en la futbolística tampoco. Cuando estaba por terminar el contrato me preguntaron de dónde venía. Tomé una decisión equivocada, son experiencias que te van marcando el camino".

LEER MÁS: Juan Azconzábal define si siguen tres jugadores en Unión

En otro tramo de la charla, el delantero admitió que "estaba acostumbrado al fútbol uruguayo, que tiene más garra que el argentino. Si bien se comentó en su momento que tenía un precontrato con Independiente, nadie me llamó y quedó todo ahí. Por eso ahora estoy esperando con mi representante saber dónde voy a jugar".

Antes de la despedida, Rivero se ilusionó mucho con esta chance de poder venir a Unión. "Tuve muchos compañeros que jugaron en Unión. Es un lindo club, ahora está peleando en la Sudamericana, viviendo un momento muy lindo, histórico para Unión, conozco Santa Fe porque tengo tíos y mis padres son de Reconquista".