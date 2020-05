Roberto Abbondanzieri: "Estuve muy cerca de atajar en Unión"

El Pato Roberto Abbondanzieri dialogó con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y allí en una extensa nota habló sobre su carrera futbolística que incluyó los títulos obtenidos con Boca y su paso por la Selección. Pero además contó una particular historia, que hasta aquí no se sabía y es que estuvo a punto de atajar en Unión.

"Estábamos en Formosa, lo llamo a Carlos (Bianchi) a la habitación y le digo: "Mire, me está llamando Nery Pumpido, y tengo todo arreglado par a ir a Unión".Eso fue en el 2000, o 2001, no recuerdo bien. Yo tenía relación con Nery porque había estado en Boca cuando estuvo Bilardo, y me dice "vení a jugar a Unión, vas a jugar seguido, vas a estar en todos los partidos", comenzó relatando el Pato.

Para luego revelar como se definió la historia "Entonces ahí Carlos me dice "vos si querés te vas a Unión pero el torneo que viene, que vamos a jugar la Libertadores, te voy a dar el torneo local para jugar", cuando me dice eso tuve que elegir, y me parece que era importante quedarse en Boca y por eso no terminé yendo a Unión".