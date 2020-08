La crisis económica en Rosario Central es galopante, pero en las últimas horas se conocieron buenas noticias que le permitirá oxigenar las arcas con algunos ingresos. Una situación que sigue muy de cerca Unión, que es uno de los principales acreedores, ya que todavía no recibió el pago total por las ventas de Emanuel Britez, Diego Zabala y Damián Martínez. Montos que se fueron acumulando y que ahora es complejo de afrontar.

• LEER MÁS: Unión: ¿qué le falta a Azconzábal para completar el plantel?

Pero durante este parate, trascendió en la Cuna de la Bandera que habría una cláusula que pocos conocían. Al parecer, si Damián Martínez juega dos partidos más, Rosario Central tendrá que comprar el otro 50% del pase. En su momento, el Tate vendió la mitad que tenía tras el acuerdo al que llegó con Independiente del lateral a cambio de 625.000 dólares.

Damián Martínez (1).jpg Rosario Central busca transferir a Damián Martinez para evitar que se ejecute la cláusula que estableció Unión. Foto: prensa Rosario Central

Por tal motivo, la dirigencia canalla reconoció en la semana que la idea era gestionar para quitar esta cláusula, que genera un dolor de cabeza que se suman a todos los saldos que ya tiene. El tema está en que la otra parte del pase sería del representante Cristian Bragarnik, pero como una persona no puede poseer los derechos económicos de un jugador, figuran en Unión, que también sacaría su tajada.

• LEER MÁS: Borgnino: "Volver a Primera era lo que estaba buscando"

Si bien es cierto que todavía no hubo novedades al respecto, por las dudas Rosario Central trata de transferir al lateral derecho, que nunca pudo cumplir las expectativas con las que llegó por pedido del entrenador Diego Cocca. La idea sería venderlo para recuperar dinero y pagar la deuda, pero sino intentar acomodarlo en alguna otra entidad.

• LEER MÁS: Santiago Úbeda, ¿el nuevo objetivo de Unión?

Más que nada, para evitar que se ejecute esta cláusula que sorprendió a la gran mayoría, porque era algo de lo que no se estaba al tanto. Por el momento no hay interesados en Damián Martínez, pero todavía hay tiempo de acomodarlo en un mercado de pases que arroja poco ruido. A eso hay que sumar que todavía no se sabe cuándo será la vuelta del fútbol. Pero están también aquellos que se pregunta. ¿Acaso Damián Martínez puede volver a Unión? Habrá que esperar...