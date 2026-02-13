Uno Santa Fe | Unión | Unión

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

El Ciclón visita a Unión en el 15 de Abril con la urgencia de sumar y cortar una racha adversa que pesa cada vez que pisa suelo tatengue.

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 15:16hs
San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

Télam

San Lorenzo afronta una parada brava en Santa Fe: necesita puntos y también saldar una deuda histórica en el 15 de Abril. Tras la caída en el clásico, el equipo azulgrana intentará recomponer su imagen ante Unión, un rival que en su casa suele imponer ritmo, fricción y presión alta sostenida.

La visita al reducto tatengue no es una excursión más en el calendario del Torneo Apertura. Para el conjunto azulgrana, jugar en Santa Fe se ha convertido en un desafío táctico y emocional, con antecedentes que marcan una tendencia negativa.

Una racha que pondera a Unión:

En los últimos diez enfrentamientos en el estadio de Unión, el balance favorece al local: que ganó en cuatro oportunidades, empataron cuatro veces y San Lorenzo apenas logró dos victorias. Números que reflejan la dificultad del ciclón para imponerse fuera de casa. El antecedente más reciente en el 15 de Abril fue con victoria 2-1 para el local, en un partido donde Unión mostró virtudes en la pelota parada, haciéndose fuerte ante su gente. Los autores de los goles fueron:

  • Alexis Cuello (San Lorenzo) – abrió el marcador 1-0 a los 36’
  • Franco Pardo (Unión) – empató 1-1 a los 79’
  • Gonzalo Morales (Unión) – puso el 2-1 definitivo a los 82’
Embed

En el historial específico en Santa Fe, la estadística le sonríe a Unión: 14 caídas, 13 empates, 8 derrotas. Sin embargo, el panorama cambia en el registro general, donde San Lorenzo de Almagro mantiene ventaja en el mano a mano global.

LEER MÁS: Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

¿Cuáles son los dolores de cabeza de San Lorenzo?

Más allá de los números, el desafío pasa por el funcionamiento. San Lorenzo deberá ajustar el retroceso tras pérdida y evitar que Unión encuentre superioridades por bandas, un recurso habitual del equipo santafesino cuando acelera con sus extremos y laterales profundos.

La mitad de la cancha será el termómetro: si el Ciclón logra imponer circulación limpia, con apoyos cortos y cambios de orientación para ensanchar el bloque rival, podrá neutralizar la presión alta y jugar en campo contrario. De lo contrario, el partido puede derivar en un trámite trabado, de segundas jugadas y duelos físicos.

Unión San Lorenzo Santa Fe 15 de Abril
Noticias relacionadas
La última vez que Unión recibió a San Lorenzo fue triunfo del Tate 2-1 con goles de Pardo y Morales.

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

un obligado union necesita reaccionar ante un herido san lorenzo

Un obligado Unión necesita reaccionar ante un herido San Lorenzo

union suma una baja sensible antes de la gira por cordoba en la liga nacional

Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

madelon define el equipo y apuesta a la competencia interna ante san lorenzo

Madelón define el equipo y apuesta a la competencia interna ante San Lorenzo

Lo último

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Último Momento
Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus