San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

El Ciclón visita a Unión en el 15 de Abril con la urgencia de sumar y cortar una racha adversa que pesa cada vez que pisa suelo tatengue.

San Lorenzo afronta una parada brava en Santa Fe: necesita puntos y también saldar una deuda histórica en el 15 de Abril. Tras la caída en el clásico, el equipo azulgrana intentará recomponer su imagen ante Unión , un rival que en su casa suele imponer ritmo, fricción y presión alta sostenida.

La visita al reducto tatengue no es una excursión más en el calendario del Torneo Apertura. Para el conjunto azulgrana, jugar en Santa Fe se ha convertido en un desafío táctico y emocional, con antecedentes que marcan una tendencia negativa.

Una racha que pondera a Unión:

En los últimos diez enfrentamientos en el estadio de Unión, el balance favorece al local: que ganó en cuatro oportunidades, empataron cuatro veces y San Lorenzo apenas logró dos victorias. Números que reflejan la dificultad del ciclón para imponerse fuera de casa. El antecedente más reciente en el 15 de Abril fue con victoria 2-1 para el local, en un partido donde Unión mostró virtudes en la pelota parada, haciéndose fuerte ante su gente. Los autores de los goles fueron:

Alexis Cuello (San Lorenzo) – abrió el marcador 1-0 a los 36’

Franco Pardo (Unión) – empató 1-1 a los 79’

Gonzalo Morales (Unión) – puso el 2-1 definitivo a los 82’

En el historial específico en Santa Fe, la estadística le sonríe a Unión: 14 caídas, 13 empates, 8 derrotas. Sin embargo, el panorama cambia en el registro general, donde San Lorenzo de Almagro mantiene ventaja en el mano a mano global.

¿Cuáles son los dolores de cabeza de San Lorenzo?

Más allá de los números, el desafío pasa por el funcionamiento. San Lorenzo deberá ajustar el retroceso tras pérdida y evitar que Unión encuentre superioridades por bandas, un recurso habitual del equipo santafesino cuando acelera con sus extremos y laterales profundos.

La mitad de la cancha será el termómetro: si el Ciclón logra imponer circulación limpia, con apoyos cortos y cambios de orientación para ensanchar el bloque rival, podrá neutralizar la presión alta y jugar en campo contrario. De lo contrario, el partido puede derivar en un trámite trabado, de segundas jugadas y duelos físicos.