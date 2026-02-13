Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Comenzó el año con casi 25 mil afiliados y en pocas semanas alcanzó los 28.500. La dirigencia de Colón proyecta llegar a los 30 mil en el corto plazo.

Colón alcanzó los 28.500 socios activos y consolida un crecimiento institucional que fortalece su estructura económica. Tras iniciar el año con apenas menos de 25.000 afiliados, el club dio un salto cuantitativo clave y ahora proyecta romper la barrera de los 30 mil en el corto plazo, con una meta aún más ambiciosa en el horizonte.

El avance en la masa societaria representa mucho más que un número: implica flujo de ingresos genuinos, previsibilidad presupuestaria y mayor autonomía para sostener el proyecto deportivo en un contexto de alta exigencia financiera.

Expansión sabalera

Desde la conducción de Colón destacan que el crecimiento responde a una planificación estratégica. Se optimizaron los canales digitales de adhesión, se agilizaron trámites administrativos y se reforzó la atención personalizada para captar y fidelizar socios. Podes acercarte a la oficina de socios de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs y los sábados la atención es de 9:00 a 13:00 hs, sino podes enviar tu consulta por WhatsApp al siguiente número: +54 9 3424 30-2960.

El incremento de más de 3.500 afiliados en pocas semanas expone una respuesta contundente. En términos estructurales, ampliar la base societaria permite robustecer el presupuesto operativo, proyectar obras y sostener competitividad en el armado del plantel.

“La piedra angular del proyecto”

El vicepresidente tercero, Alejandro Bonazzola, fue claro al marcar la hoja de ruta institucional: “El crecimiento de la masa societaria es, para la conducción, la piedra angular del proyecto. Hoy el piso es 30.000 socios, pero aspiramos a 40.000, como fuimos aquella vez en Paraguay. Si logramos esos números podemos estabilizar la economía de Colón”.

La referencia remite al histórico acompañamiento masivo en la final continental disputada en Asunción, símbolo de una mística que ahora se busca trasladar al padrón formal. Con la meta de 30 mil como objetivo inmediato y los 40 mil como horizonte estratégico, Colón entiende que la fortaleza no solo se mide en el césped, sino también en la tribuna y en el compromiso institucional. En Santa Fe, el Sabalero ensancha su base y apuesta a que el crecimiento colectivo sea el motor de la estabilidad económica y deportiva.