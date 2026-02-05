Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

El arquero surgido de las inferiores, con pasado en River y experiencia en la Reserva, selló su vínculo con Unión y dio un un paso clave en su carrera.

Unión continúa proyectando a sus juveniles y esta vez fue el turno de Mateo Raschia , arquero de la Reserva, quien firmó su primer contrato como profesional con la institución. El guardameta, que ya tuvo rodaje en la categoría preliminar, formalizó su vínculo y se afianza como una apuesta a futuro.

El club santafesino oficializó el contrato de Mateo Raschia , un paso importante para el joven futbolista que viene trabajando desde hace tiempo en la estructura formativa tatengue. El arquero llegó a Unión en 2019 y desde entonces recorrió el camino en divisiones juveniles hasta consolidarse en Reserva. Con esta firma, Unión refuerza su política de promoción de juveniles, respaldando a un futbolista que ya sumó minutos oficiales y continúa su crecimiento.

Quién es Mateo Raschia, el arquero de Unión

Nacido el 26 de febrero de 2005 en Malabrigo, provincia de Santa Fe, Raschia mide 1,86 metros, es diestro y realizó parte de su formación en las divisiones juveniles de River Plate antes de arribar al club rojiblanco. En la Reserva de Unión disputó 11 partidos, experiencia que le permitió ganar rodaje competitivo y mostrarse como una alternativa con proyección dentro del puesto.

El arquero ya había expresado en otras oportunidades su comodidad dentro de la institución. “Desde que llegué al club me sentí muy cómodo y me trataron de la mejor manera”, supo contar tiempo atrás, reflejando su sentido de pertenencia. Con este nuevo contrato, Mateo Raschia empieza a transitar una etapa decisiva, con el objetivo de seguir evolucionando y pelear por una oportunidad en el arco de la Primera División de Unión.