Un exjugador de Unión muy cerca de San Martín de Tucumán

El delantero que venía de jugar en Unión quedó cerca de sumarse al Ciruja. La dirigencia avanzó y espera cerrar detalles para reforzar el ataque.

San Martín de Tucumán quedó muy cerca de concretar un movimiento fuerte en el mercado de pases , con negociaciones avanzadas para incorporar a Lucas Gamba . El delantero, que venía de disputar el Torneo Clausura con Unión , aparecía como una de las prioridades del cuerpo técnico para jerarquizar el plantel.

Desde el entorno del club tucumano reconocieron que “ las charlas están avanzadas y bien encaminadas ”, una definición que reflejó el optimismo con el que se trabajó en las últimas horas. La intención fue sumar a un futbolista con rodaje en Primera División y conocimiento del ascenso. Gamba cerró su último semestre en Unión , y su posible llegada a San Martín fue leída como un salto de calidad. “ Es un jugador probado, con experiencia y liderazgo ”, deslizaron desde la dirigencia, al explicar por qué el nombre del delantero ganó fuerza en el mercado.

El recorrido de Lucas Gamba fue uno de los principales argumentos que impulsaron las gestiones. A lo largo de su carrera, el atacante acumuló 380 partidos oficiales, con 63 goles y 51 asistencias, vistiendo camisetas de peso como Rosario Central, Huracán, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia.

En ese sentido, desde el cuerpo técnico señalaron que “sus números y su trayectoria hablan por sí solos”, y remarcaron que el objetivo fue sumar variantes ofensivas con futbolistas acostumbrados a contextos de competencia exigentes.

Expectativa por el cierre de la operación

Con las conversaciones en una etapa avanzada, en San Martín confiaron en resolver los últimos detalles en el corto plazo. “La idea es cerrarlo cuanto antes para que se sume al grupo”, indicaron desde el club, conscientes de la importancia de contar con el plantel definido. La posible llegada de Gamba fue entendida como un paso clave para potenciar al equipo de cara a los próximos desafíos, en un mercado donde el Ciruja buscó precisión, experiencia y soluciones concretas en ataque.