28 de agosto 2025 · 10:26hs
Jerónimo Dómina, de Unión, entre las 200 grandes promesas del fútbol mundial

El nombre de Jerónimo Dómina vuelve a estar en el centro de la escena internacional. El delantero de Unión, de apenas 19 años, fue incluido en el prestigioso listado de las 200 mejores promesas Sub-20 del fútbol mundial, elaborado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Suiza.

El informe, que combina un índice de rendimiento —basado en estadísticas provistas por el centro de datos Impect— y un índice de experiencia —según los minutos disputados ponderados por el nivel de los partidos—, ubicó a Dómina en el puesto 137, consolidando su perfil como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos tiempos.

La lista es encabezada por figuras de renombre como Lamine Yamal y Pau Cubarsí (Barcelona), Warren Zaire-Emery (PSG) y Estevao Willian (Chelsea). El argentino mejor ubicado es Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid surgido en River, que aparece en la quinta posición con un puntaje de 85.4.

En el caso de Dómina, su presencia en el ranking representa un fuerte respaldo a la formación que Unión viene desarrollando en su cantera. Pese a la tensión en torno a su situación contractual, el delantero tatengue fue reconocido entre talentos emergentes de clubes gigantes de Europa, lo que reafirma su potencial y proyección a futuro.

Además del jugador rojiblanco, también aparecen otros jóvenes argentinos como Santino Andino (Godoy Cruz, 34°), Agustín Medina (Lanús, 41°), Maher Carrizo (Vélez, 51°), Santiago López (Rosario Central, 86°), Luca Regiardo (Newell’s, 139°) y Juan Morán (Godoy Cruz, 146°).

Para el mundo Unión, este reconocimiento internacional coloca nuevamente a Dómina en la vidriera y confirma lo que en Santa Fe se sabe desde hace tiempo: el delantero es una de las joyas más prometedoras del fútbol argentino.

El Top 10 de mejores futbolistas Sub 20 del mundo, según CIES:

  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Estevao Willian (Chelsea)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Roger Fernandes (SC Braga)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Geovany Quenda (Sporting de Lisboa)
  • Elías Montiel (Pachuca)

El resto de argentinos que integran el ranking de 200 futbolistas:

34. Santino Andino (Godoy Cruz)

41. Agustín Medina (Lanús)

51. Maher Carrizo (Vélez)

52. Álvaro Montoro (Botafogo

53. Mateo Silvetti (Inter Miami)

86. Santiago López (Rosario Central)

137. Jerónimo Domina (Unión de Santa Fe)

139. Luca Regiardo (Newell’s)

146. Juan Morán (Godoy Cruz)

Unión Jerónimo Dómina CIES
