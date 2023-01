Se desvanece la chance que Unión pueda repatriar a Juanchón García

UNO Santa Fe informó del llamado que esperaba el representante de Juan Manuel García de Unión, el cual no existió. Juanchón se iría al exterior.

Gustavo Munúa le expresó a los dirigentes de Unión la necesidad de reforzar varios sectores del campo de juego, tras la partida de varios jugadores de peso en este receso. Sin embargo, hasta aquí solo se hizo oficial el arribo de Oscar Piris, no se presentó oficialmente al uruguayo Jairo O'Neill y el DT comienza a desesperarse, a poco menos de 20 días para el debut en la Liga Profesional 2023.

Y uno de los puestos que Gustavo Munúa pretende potenciar en este mercado de pases es el de centrodelantaro, ya que Jonatan Álvez se fue por la puerta de atrás, la apuesta que se hizo por Leonardo Ramos fue un fracaso y Junior Marabel arrancará peleando desde atrás, ya que todavía no pudo ganarse la confianza en Unión.

En el amistoso ante Newell's, el DT improvisó con Daniel Juárez, a quien recostó por el sector izquierdo en el choque ante Atlético de Rafaela, donde Unión perdió 1-0 este miércoles, para ubicar como referente de área al paraguayo Marabel, quien venía de anotar un doblete en el triunfo de los suplentes ante los titulares del elenco rosarino.

En lo que va del mercado de pases se habló de varios delanteros, donde aparecieron Franco Soldano, Diego Churín, Cristian Tarragona y Juan Manuel García. Los dos primeros quedaron rápidamente fuera de plano, mientras que los otros dos parecían picar en punta, para que uno de los dos arribe a Unión, o incluso los dos.

Por lo que pudo averiguar e informar UNO Santa Fe, todos los esfuerzos se están haciendo en Unión para sumar a Cristian Tarragona, que también coquetea para quedarse en Gimnasia, en la etapa final de la recuperación de la grave lesión en una de sus rodillas que sufrió en el transcurso del semestre pasado.

Pero también se reveló que el representante de Juan Manuel García había recibido un llamado la semana pasada de parte de Roberto Battión y que quedaron en hablar esta semana. Incluso, el empresario Claudio Rodríguez esperaba el llamado para el martes, el cual no llegó y entiende que obedece a que Juanchón no es prioridad para Gustavo Munúa, como no lo fue en el mercado de pases de verano del año pasado.

De esta manera, Juan Manuel García empezará a darle lugar con mayor énfasis a las propuestas que tiene desde el exterior, y por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe entre jueves y viernes definirá su futuro futbolístico, que salvo un cambio radical en las negociaciones, estará lejos de Unión, que necesita un goleador con urgencia para la próxima temporada.