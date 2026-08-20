Si se confirma la gravedad de la lesión que sufrió Vargas, Unión buscará un refuerzo

En Unión están atentos a un nuevo estudio, para determinar el grado de la lesión de Lautaro Vargas. Por ello, si se confirma que su recuperación demandará más de seis meses, la dirigencia irá por un refuerzo

Si se confirma que Lautaro Vargas sufrió una grave lesión, Unión saldría al mercado para sumar un volante central.

El primer parte médico que Unión informó sobre la lesión que sufrió Lautaro Vargas no es el definitivo. En primera instancia se dijo que el defensor sufrió esguince severo de la rodilla izquierda y que sería reevaluado diariamente.

Y esto tiene que ver con que la zona afectada permanecía muy inflamada y en consecuencia no se alcanzaba a precisar el grado de la lesión.

Por ese motivo y a la espera de un nuevo estudio, el cuerpo médico no es demasiado optimista respecto al diagnóstico definitivo. Si finalmente se confirma que se trata de una lesión grave, Unión tendrá un cupo para incorporar.

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La intención de la dirigencia rojiblanca, junto con el director deportivo Santiago Zurbriggen y el DT Leonardo Madelón sería la de sumar un volante central.

Y es que consideran que ante las salidas de Rafael Profini y Mauro Pittón, sumado a la lesión que sufrió Joaquín Mosqueira y que le demandará un plazo mínimo de recuperación de 45 días, necesitan incorporar un mediocampista central.