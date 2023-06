LEER MÁS: Méndez, obligado a cambiar para visitar a Newell's

Imanol Machuca habló con Unión en Tu Dial por Sol Play (FM 91.5), donde en el arranque de la charla comenzó hablando de la victoria ante Gimnasia, e indicó: "Es un triunfo importante para sumar y para el grupo. Venimos trabajando bien porque se vienen partidos difíciles. Lo más importante fue salir de la mala racha de no ganar de local ni de visitante. Era más importante sumar de local, donde nos tenemos que hacer más fuertes. Ojalá que siga esta racha positiva, el grupo viene unido y contento.

Imanol Machuca.JPG Télam

Cuando se le preguntó por la clave de la levantada de Unión, Imanol Machuca reveló: "Hemos hecho muy buenos partidos que no pudimos cerrarlos y la suerte no estuvo de nuestro lado, por ejemplo contra Central o Racing. Ha habido cambios, un poco más compromiso. Todos tirando para el mismo lado y hay que seguir por ese camino".

"Gracias a Dios el otro día pudimos tener a la gente de nuestro lado, que eso también hace al grupo. No te hace ganar partidos pero si te hace sentir bien", agregó sobre el momento de Unión.

Fue inevitable preguntarle a Imanol Machuca por su futuro, y destacó: "Tengo la cabeza puesta en Unión, es lo único que me importa por ahora. Estoy tranquilo, estoy cómodo. He escuchado rumores pero trato de no pensar en nada hasta que no haya algo concreto. Unión es mi casa".

Mientras que en el final, Imanol Machuca agregó: "Cuando llegue el momento se verá. Si es una oferta buena, lo tendré que pensar. No quiero anticipar porque todavía no ha llegado nada. Que sea lo mejor para mí, para el club, para mi familia. Si me toca ir que sea por la puerta grande y el día de mañana espero volver”.