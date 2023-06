Méndez está otra vez obligado a cambiar en Unión para visitar a Newell's

Unión dio vuelta la página del triunfo ante Gimnasia y ahora se enfoca en visitar a Newell's el próximo lunes por la 20ª fecha de la Liga Profesional . El ánimo está por las nubes por esta racha de tres victorias al hilo que le permite tomar aire en el fondo de la tabla. A parte, es un factor que facilita el trabajo y ayuda a mejorar los aspectos. Algo que se pone complicado cuando las cosas no salen.

A diferencia de los halagos ante Central Córdoba y Huracán, la actuación del equipo fue más convincente ante el Lobo, al que superó de principio a fin, pero ahora habrá que trasladarlo a Rosario ante un rival que viene siendo muy fuerte cuando juega de local.

Esto lo tiene muy en cuenta el DT Sebastián Méndez, que ya piensa en la estrategia, sabiendo que tendrá una alta y una baja. Recupera Federico Vera después de purgar la fecha de suspensión por llegar al límite de amarillas, a la vez que perderá a Santiago Mele (ver a parte).

Esto demandará en un cambio obligado, con el ingreso cantado de Sebastián Moyano. Producto de cómo viene funcionando esta base, es muy factible que la mantenga, con dos retoques: uno en el arco y otro en la banda derecha.

Sebastián Moyano Santiago Mele.jpg Sebastián Méndez no contará con Santiago Mele, por lo que Sebastián Moyano será titular en Unión ante Newell's. Prensa Unión.

Asimismo, es un aliciente que no haya lesionados, por lo que Gallego tiene un abanico más amplio de opciones. El que parece no ser tenido en cuenta es Thiago Vecino, que hace dos semanas no forma parte de los convocados. Vale recordar que Franco Calderón llegará al duelo contra la Lepra en capilla por tener cuatro amarillas.