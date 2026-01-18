Sin misterios: el Unión de Madelón ya está armado para el estreno

Leo Madelón ya tiene claro el equipo para el debut de Unión en el Torneo Apertura. El DT ratificó la base titular para recibir este jueves a Platense.

Unión dejó atrás la etapa de pruebas y llega al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional con certezas. Este jueves 22 de enero, desde las 20, el Tatengue recibirá a Platense en el estadio 15 de Abril, por la Zona A, con una formación que ya quedó definida por Leonardo Madelón.

La victoria por 2-1 ante Alianza Lima , en la Serie Río de la Plata , no solo dejó buenas sensaciones futbolísticas, sino que también permitió confirmar el equipo que saldrá a la cancha en el debut oficial. En relación al último partido de 2025 —la eliminación en octavos de final del Clausura—, habrá dos modificaciones puntuales .

LEER MÁS: Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

En el arco aparecerá Matías Mansilla en lugar de Matías Tagliamonte, quien regresó a Racing. Mansilla, hasta el momento, es la única cara nueva del plantel rojiblanco. El otro cambio será en la mitad de la cancha, con el ingreso de Rafael Profini por Mauricio Martínez, quien volvió a Rosario Central y negocia la rescisión de su contrato, sin descartar un eventual regreso a Unión si las charlas prosperan.

Una defensa con proyección y mercado

En la última línea, Madelón apostará por Lautaro Vargas como lateral derecho y Mateo Del Blanco por la izquierda. Ambos futbolistas tienen chances de salir en este mercado de pases, pero igualmente serán titulares en el estreno.

Unión Gimnasia Mateo Del Blanco Esta semana podría ingresar una oferta a Unión por Mateo Del Blanco. UNO Santa Fe | José Busiemi

La zaga central estará compuesta por Maizon Rodríguez, de muy buen rendimiento ante Alianza Lima, como primer marcador central, y Valentín Fascendini como segundo. Este último también aparece en el radar de otros clubes, aunque por ahora seguirá siendo una pieza clave en el esquema.

Equilibrio en el medio y confianza en los extremos

En la mitad de la cancha, el DT se inclinó por Profini para acompañar a Mauro Pittón, buscando equilibrio y orden. Por las bandas, Julián Palacios se moverá por la derecha, mientras que Franco Fragapane seguirá como titular por izquierda, ratificando la confianza del entrenador.

Tarragona y Colazo, la apuesta ofensiva

En ataque, Madelón eligió experiencia y movilidad. Cristian Tarragona, uno de los referentes del plantel, será parte de la dupla ofensiva junto a Agustín Colazo, quien le ganó la pulseada a Marcelo Estigarribia y se perfila como titular en el arranque del torneo.

El mercado, abierto y con obstáculos

Más allá del equipo definido, Unión sigue activo en el mercado de pases, aunque con dificultades para avanzar por las prioridades del entrenador. Los nombres apuntados son el volante uruguayo Rodrigo Saravia y el mediapunta Diego Tarzia, gestiones que continúan, pero que no resultan sencillas.

LEER MÁS: Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Con el equipo confirmado, el respaldo de su gente y la ilusión renovada, Unión se prepara para dar el primer paso en el Apertura, buscando arrancar con el pie derecho en casa y marcar territorio desde el inicio.