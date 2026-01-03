"Solo pienso en Unión y estoy muy cómodo en el club"

Más allá del interés de Gimnasia de La Plata, el delantero Marcelo Estigarribia fijó su postura y su deseo de continuar en Unión

En las últimas horas se conoció la información de que Gimnasia de La Plata se había puesto en contacto con el entorno del delantero de Unión Marcelo Estigarribia.

Existía por parte del Lobo un interés concreto por el goleador. Pero lo que estaba dispuesto a ofrecer era un préstamo, algo que la dirigencia de Unión descartó de plano.

Y es que en enero de 2025, el Tate adquirió el 100% de la ficha del jugador, pagando 1.600.000 dólares y 252.800.000 pesos, firmando contrato hasta diciembre del 2027. Y con una cláusula de salida, fijada en 2.000.000 de dólares netos para el club.

En consecuencia, Unión solo se desprendería del jugador a través de una venta o por cláusula de salida y Gimnasia no está en condiciones de afrontar semejante inversión.

En la vuelta a los entrenamientos, que significó el primer día de la pretemporada, Estigarribia dialogó con la prensa y fue muy claro respecto a su futuro. "Mi representante me llamó y me contó del interés de Gimnasia, pero solo eso" comenzó diciendo.

Para luego agregar: " Pero yo estoy pensando en Unión y tengo dos años de contrato acá. Leo (Madelón) va a contar con mis servicios y yo estoy muy cómodo en el club. Ahora pensando en la pretempora y preparándonos de la mejor manera".

Así las cosas, no hay chances de que Estigarribia emigre en este mercado de pases y seguramente en caso de no mediar ningún imprevisto, arrancará como titular el Torneo Apertura.