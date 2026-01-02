Zurbriggen volvió a Unión: "Es una oportunidad hermosa en el club del que soy hincha"

El flamante director deportivo de Unión, Santiago Zurbriggen, habló por primera vez tras su designación, expresó su entusiasmo por el nuevo desafío y remarcó el proceso de formación que lo preparó para asumir un rol clave en el fútbol rojiblanco.

Santiago Zurbriggen ya dio sus primeros pasos como director deportivo de Unión y, en diálogo con la prensa oficial del club, compartió sus sensaciones por este nuevo capítulo en su carrera. Con pertenencia, convicción y una fuerte preparación previa, el exdefensor dejó en claro que su regreso no es casualidad, sino el resultado de un camino pensado y trabajado.

Zurbriggen no ocultó su emoción por volver al club que lo vio crecer y al que siente como propio. “ Muy feliz, muy entusiasmado de volver. Es una posibilidad que me vine preparando hace tiempo y es un desafío que me gusta ”, expresó.

A sus 35 años, y con el retiro reciente del fútbol profesional, entiende que el momento es el indicado para asumir esta responsabilidad: “Hasta hace poco estaba jugando al fútbol y hoy se da esta oportunidad hermosa en el club del que soy hincha, del que soy socio y en el que viví momentos muy lindos”.

Formación y preparación: la base del nuevo rol

Más allá del vínculo afectivo, Zurbriggen remarcó que su llegada se sustenta en una preparación concreta. “Hace tres años hice el curso de dirección deportiva y me cambió completamente la cabeza. Aprendí muchísimo y desde ahí empecé a prepararme cada vez más”, explicó.

Ese proceso de formación fue clave para entender el fútbol desde otra perspectiva, más amplia y estratégica, acorde a las exigencias actuales de la gestión deportiva.

El contexto ideal para asumir el desafío

El nuevo director deportivo destacó que su decisión de volver estuvo influenciada por varios factores que se alinearon en el momento justo. “Esta oportunidad llega en un buen momento: en un club que conozco mucho, con una comisión directiva con la que iniciamos juntos los primeros pasos, yo como jugador y ellos desde la gestión”, señaló.

Además, subrayó la buena relación con el cuerpo técnico como otro elemento determinante: “Hay un cuerpo técnico con el que tengo un muy buen vínculo, y todo eso hizo que se diera un combo de cosas para tomar la decisión de volver al 100%”.

Un rol clave para el futuro rojiblanco

Con su asunción, Unión apuesta a seguir profundizando la profesionalización del área fútbol, con una figura que combine identidad, formación académica y experiencia dentro del campo. Zurbriggen inicia ahora una etapa diferente, pero con el mismo compromiso que mostró durante su carrera como futbolista.

El Tate empieza a construir su futuro deportivo con una cara conocida, preparada y convencida de lo que viene.