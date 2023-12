Más adelante apuntó que "uno tiene un gran pesar por todo lo que sufrieron empleados del club, socios, fue una mala campaña, tuvimos varios años donde no teníamos en el radar esta situación. En principio no considerábamos pelear el descenso. El mercado de pases es desgastante, cuando uno termina empieza a hablar y hacer evaluaciones. El fútbol es tan pasional, da para hablar un montón".

El máximo dirigente también subrayó que "cuando uno hacía una comparación en charlas cafeteras quienes eran los candidatos se enfocaba todo en Arsenal, ponía en peligro a los novatos, pero no estábamos en ese radar. Creo que el plantel generó otra expectativa, cuando se empieza tropezando, debiendo ganar partidos donde lo mereciste y no pasó. Con Munúa no pudo seguir. Si los resultados eran otros, tal vez no nos hubiéramos debilitando tanto como sucedió después".

En referencia a la salida de Méndez dijo que "nunca sucedió que una persona con un equipo bien abandonara el equipo. Llegó González, trajimos goleadores del fútbol del exterior pero no pudieron generar puntos. Es el fútbol, es una diferencia muy chica, fueron insultadas 15 comisiones directivas, sobre 28 si hay 15 de mala calidad, somos entre comillas la Liga campeona del mundo pero nos parecemos al fútbol brasilero, donde hay un grupo que no juega por nada, salvo un par de equipos".

Spahn también, en referencia a las transferencias, dijo que "vendimos jugadores, pero hay que ser conscientes de la posición que hay en el fútbol argentino. Necesitamos 40 millones mensuales para cubrir todos los gastos, no hablo de premios ni impuestos. Los ingresos son relativos porque el que no los tiene se endeuda. Le ofrecimos 285.000 dólares para que liberen a Gamba, fuimos por Barco, Romero y otros jugadores. Tuvimos negativas en todos los casos. Para sacar un jugador de un club de Primera hay que comprarlo, con dos millones de dólares que se habla como nada".

Más adelante dijo que "no hay un mercado importante, intentamos traer 20/25 jugadores y chocamos con que los clubes no los liberan, no tienen interés de ir al interior o se quieren ir afuera. En el fútbol argentino hay 700 jugadores, de los cuales 300 se quieren ir al exterior por diferencia cambiaría. El resto quiere ir a otro lado para ser titulares. Nadie está en condiciones de desprenderse de jugadores. De TV cobramos 840.000 dólares anuales. Tenemos un dólar oficial, pero los jugadores quieren dólar meet".

El presidente rojiblanco no dudó en admitir que "siempre hubo predisposición de Lucas (Gamba) de venir. Si no era de interés para Munúa, tal vez no insistimos. Fuimos trabajando en un abanico para decidir, donde gestionó la secretaría técnica. Tuvimos su recomendación para que siga Munúa. Con los mismos jugadores que les hicimos partidos a los grandes, esos mismos tuvieron una pésima cosecha en las 10 últimas fechas".

Con respecto al armado del equipo para el segundo semestre añadió: "Los periodistas, socios, el público, todos leen el diario del lunes. Los dirigentes tienen que hacerlo con el diario del viernes. Ahora empiezan a decir que un jugador va para atrás o para adelante, recuerdo el Clásico que ganamos con gol de Lizio, dijeron que compramos el árbitro. Es un mito popular. Si queremos ver un grado de corrupción lo veremos en todo el fútbol argentino. River tuvo partidos malos. Estamos trabajando para lo que viene".

En otro tramo de su alocución expresó: "La Agrupación o peña que puso una bandera contra la CD o los jugadores no es un hecho constructivo. No podemos caer en que se canalicen en jugadores o cuerpo técnico las marombas emocionales. Hay que poner el hombro para salir adelante".

Con relación a varias partidas anticipadas opinó que "si Méndez estaba en Godoy Cruz o Instituto no se iba, era su sensación por Vélez. No somos inútiles ni infelices, no somos los únicos boludos que se nos animan a todo. A Boca se le fue Almendra, a River se le fue Borré. Unión no es el único club al que se le van jugadores, hubo 15 clubes que pelearon el descenso, a los que se fueron jugadores libres. Estamos afectados por una variante general que tiene el fútbol argentino".

Tema Machuca

"Rompió su relación con el grupo de jugadores, rompió su vínculo con el técnico, no iba a jugar, tomé una mala salida, no me servía como Castrillón tenerlo cuatro meses sin jugar. El tema se dilató y hubo que tomar una medida. En 2024 los que no estén alineados con el club no empezar la pretemporada si no es necesario. A Machuca no lo vendimos por las amenazas".

La salida de Calderón

"En mayo hablamos para arreglar, quería más que duplicar el mejor sueldo del plantel, uno no dejaba de reconocer sus avances, pero con un año y medio de retroactivo teníamos que entregar los derechos de televisión. Posiblemente le afectó que no lo dejamos ir a préstamo San Pablo. No teníamos alternativas en su posición".

El mercado de pases

"Tenemos que recordar que en el mercado de pases la gente quiere figuras, calidad, no es tan fácil. Los jugadores que tuvieron en estos años rendimientos importantes, vinieron y empezaron a generar las expectativas. Si tomamos los 10 con más chapa, hubo varios que no tuvieron buenos desempeños".

Secretaría técnica

"Estamos trabajando con un método mixto de asesoramiento, no estamos encontrando la persona o el perfil que buscamos, que tenga identificación y ascendencia al plantel. Que conozca el mercado, las alternativas que buscamos aún no encontramos en este tiempo. Tucimos un proceso muy exitoso con Martín (Zucarelli) y después no pudimos repetir".

Incorporaciones a la vuelta de la esquina

"Nuestro objetivo es darle cinco regalos al Kily, tenemos que lograr esas contrataciones. Lo vamos a intentar, hay un par encaminados, nos van a dar un margen de seguridad, se sumarán al plantel para sumar experiencia. Todos quieren escarbar en el mercado, nosotros somos reservados y lo damos a conocer el día que lo cerramos".

Los objetivos para el año que viene

"Quiero plantear donde se necesita muy poco mejorar, estuvimos a pocos puntos de la Sudamericana. Es el objetivo de mínima, si el viento sopla de cola aspirar a más para avanzar en Copa Argentina y Copa de la Liga. La idea es mejorar, se nos dio en 12 años sobre 14, asumimos la responsabilidad, los números indican que nos faltaron puntos".