Spahn dio detalles de cómo se armará el plantel de Unión para 2020

Unión se prepara para un 2020 intenso, donde en el primer semestre disputará lo que resta de la Superliga, la Copa de la Superliga, e iniciará sus participaciones en las copas Argentina y Sudamericana.

Justamente viajaron a Luque, Paraguay, para presenciar el sorteo de la Copa Sudamericana los dirigentes Luis Spahn y Edgarzo Zin, mientras que por el cuerpo técnico asistieron Leonardo Madelón y Carlos Ruiz.

Justamente el titular tatengue habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y dijo que lo principal será "estar a la altura de las circunstancias".

En cuanto a la segunda participación internacional, dijo: "Tuvimos un par de temporadas con un andar sólido y solvente, pero uno siempre quiere más, sabemos dónde estamos parados, tenemos un desafío importante. Muchas veces la participación en las copas perjudica el andamiaje a nivel local, pero confiamos en que Leo (Madelón) pueda darle motivación a todo el plantel para atender a todos los frentes con solvencia".

Más adelante, se le preguntó por los rivales que tendrá en la Zona A de la Copa de la Superliga, y dijo: "Me gustó, si me hubieran dado a elegir la elegía. Tiene algunas ventajas interesantes como un rival muy cerca como es Patronato, y más accesibles. Pero esto es fútbol, será lo que Dios quiera desde lo deportivo. Me pareció una zona un poco más accesible".

Luego, se lo metió de lleno en la conformación del plantel, y sobre la chance que se vaya Yeimar Gómez Andrade, dijo: "Sería bueno que llegue alguna oferta oficial, hay mucho movimiento en los medios. Tiene una cláusula de salida, si alguien la satisface no podemos quitarle las posibilidades de un mejor futuro al jugador".

En cuanto al interés de Vélez por Gabriel Carabajal, respondió: "Creo que hay algo, hubo una consulta, nosotros no podemos regalar el capital del club. Nos juntaremos con Sergio Rapisarda (presidente del Fortín) a tomar unos mates o un café, quedamos en encontrarnos por la tarde. Puede pedirnos a Carabajal o también le podemos pedir algo (risas)".

Se refirió a la situación con el plantel en cuanto a los sueldos, y contó: "Estamos tratando de que se efectivicen unos cobros, si lo hacemos tendremos un superávit de fin de año. Pero estamos con las cobranzas un poco complicadas, lo de San Lornzo está reclamado, le corren los 30 días de la Superliga. Hay una predisposición, buena relación pero nosotros hicimos una planificación en base a esos ingresos. Central regularizaron y les queda una cuota de enero que es importante".

Se le preguntó sobre los refuerzos que le pidió Madelón, y reveló: "Pidió un poco en cada línea, jugadores polifuncionales, para ver las alternativas que hay, no hay pulgar hacia abajo para ningún jugador, es para buscar alternativas en diferentes puestos para tener recambio, ya que tuvimos un semestre con lesiones que no fueron normales, como le sucedió a Nicolás Mazzola. Es un mercado donde no hay vencimientos de contratos, no hay jugadores libres. Tenemos reuniones programadas para hoy en Paraguay y otras para mañana, pero nos manejaremos en silencio".

Y agregó: "Uno busca siempre a jugadores que lleguen para ser titulares o que otorguen diferentes alternativas de juego. Tienen que ser jugadores de calidad que lleguen para pelear por la titularidad".

Sobre la chance de sumar a Jorge Ortiz, afirmó: "Es un rumor, hay veces que hay intermediarios y partes interesadas que quieren que el tema se ponga en el tapete, no está descartado pero nosotros no lo pusimos en circulación".

En los últimos días surgió la chance de repatriar a Mauro Pittón, sobre lo que informó: "Son rumores, hay gente intermediando, sobre todo por la deuda que tiene San Lorenzo, tratando de prestarnos a jugadores que no tendrán en cuenta. Fueron comentarios pre-electorales en San Lorenzo".

En otro tramo se refirió a las medidas económicas que hizo oficial el gobierno este martes y opinó: "Hemos pasado por años de crisis económica en el país, las hemos superado con soluciones y alternativas, buscando opciones y recursos para superar estas circunstancias. Obvio que es ingrato cobrar a 62 pesos y pagar a 80 por viajar al exterior, que haya un plus por gastos en el exterior. Es lo que ofrece el nuevo gobierno, intentando resolver la crisis, en esos parámetros tenemos que manejarnos".

La vida política del club

Habló también del encuentro que tuvo con las otras facciones políticas que tuvo el pasado viernes, contó: "Hablamos de temas del club, más de uno de la oposición piensa que esto puede llevar a una ingobernabilidad nuestra y de otras comisiones a futuro, sembrando odios, mentiras y falacias. La idea es que formalicemos un poco la vida política del club, con un grado de respeto entre las partes".

"Lo pidieron ellos al encuentro (por la oposición), nosotros quisimos poner a disposición el balance con gente técnica, algunos quisieron que sea una reunión política, estaba en la asunción del gobernador cuando me llamaron y quedamos en juntarnos el viernes. Había una convivencia un poco ingrata", agregó en otra parte de la charla.